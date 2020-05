Lega Pro: 1.000 progetti solidali, calcio dal 'volto umano'

Raccolta fondi e vendita maglie, tante le iniziative in campo

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Il calcio "dal volto umano" della Lega Pro scrive domani il numero 1000 nell'agenda delle iniziative sociali realizzate dai suoi 60 club. Tanti sono infatti - sottolinea una nota - i progetti a carattere solidale, in poco più di 9 mesi, che hanno interessato gli stadi della C, gli ospedali e la ricerca con aiuti concreti per l'emergenza. Di queste sono 500 le azioni sociali promosse dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. I primi di marzo è partita la campagna della Lega Pro e dei suoi club denominata "Corriamo assieme verso un nuovo obiettivo", articolata in più forme: dalla raccolta fondi per la ricerca e per gli ospedali, alla vendita di maglie di giocatori sempre per la raccolta fondi per la ricerca, all'acquisto di un mezzo autoambulanza, alla donazione del sangue da parte di allenatori e capitani fino a giocatori e dirigenti impegnati nella consegna di pacchi alimentari. In totale, nella stagione, sono 126 i bambini adottati dalla Lega Pro e dalle sue società. Vivono in Bangladesh, Brasile, Colombia, Congo, Eritrea, India e Sri Lanka. (ANSA).