Lega Pro 2019/2020, già trentacinque le società iscritte

Fonte: TuttoC.com

Albissola e Siracusa fuori, Lucchese, Foggia e Arzachena in bilico. Virtus Verona riammesso, Fano, Bisceglie e Paganese ancora da vedere. Giornata campale quella odierna in Serie C. Liguri e siciliani hanno alzato bandiera bianca: niente iscrizione nella prossima stagione, comunicata in maniera ufficiale. Al loro posto entra di diritto il club veronese, con il presidente Fresco che esulta. Al secondo posto della griglia per la riammissione c’è il Fano: non si sa, però, se i marchigiani riusciranno a iscriversi addirittura in D, visto l’addio di patron Gabellini. E così i pugliesi e i campani sperano, pronti a prenderne il posto. Aspettando anche eventuali altri probabili forfait. Nel frattempo, più della metà dei club hanno depositato la domanda d’iscrizione regolarmente: oggi è stato il turno, tra le altre, di Vis Pesaro e Vicenza. Adesso ci attende un weekend caldissimo e un lunedì ancora più infuocato: il primo giorno della settimana sarà l’ultimo giorno per iscriversi.