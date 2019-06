Lega Pro 2019/2020, il valzer degli allenatori: 35 panchine definite

Fonte: TuttoC.com

Si va man mano delineando il quadro delle panchine di Serie C per la stagione 2019/2020. Al momento sono 58 (con le rinunce di Albissola e Siracusa) le squadre che dovrebbero iscriversi al prossimo torneo. In più si attendono novità per quanto riguarda le seconde squadre che subentreranno ed eventuali ripescaggi in B e nella stessa C. TuttoC.com vi propone quindi un quadro delle panchine della terza serie fotografando la situazione in tempo reale. Nell'elenco si trovano ovviamente anche le retrocesse dalla Cadetteria e le promosse dalla Serie D.

Legenda: tra parentesi, dopo il nome dell'allenatore in maiuscolo, la specifica se sia nuovo o confermato. Per le società senza alcun riferimento non vi è ancora certezza di chi sarà il tecnico per la prossima stagione.







AlbinoLeffe:



Alessandria: Cristiano SCAZZOLA (nuovo)



Arezzo: -



Arzachena: -



Arzignano Valchiampo: Daniele DI DONATO (confermato)



Avellino: -



Bari: Giovanni CORNACCHINI (confermato)



Carpi: -



Carrarese: SIlvio BALDINI (confermato)



Casertana: Ciro GINESTRA (nuovo)



Catania: -



Catanzaro: Gaetano AUTERI (confermato)



Cavese: Francesco MORIERO (nuovo)



Cesena: Francesco MODESTO (nuovo)



Como: Marco BANCHINI (confermato)



Feralpisalò: Damiano ZENONI (confermato)



Fermana: Flavio DESTRO (confermato)



Foggia: -



Giana Erminio: Riccardo MASPERO (confermato)



Gozzano: -



Gubbio: Federico GUIDI (nuovo)



Imolese: -



Juventus U23: -



L.R. Vicenza Virtus: Domenico DI CARLO (nuovo)



Lecco: Marrco GABURRRO (confermato)



Lucchese: -



Monopoli: -



Monza: Cristian BROCCHI (confermato)



Novara: -



Olbia: Michele FILIPPI (confermato)



Padova: Salvatore SULLO (nuovo)



Pergolettese: Matteo CONTINI (confermato)



Piacenza: Arnaldo FRANZINI (confermato)



Pianese: Marco MASI (confermato)



Picerno: Domenico GIACOMARRO (confermato)



Pistoiese: -



Pontedera: Ivan MARAIA (confermato)



Potenza: Giuseppe RAFFAELE (confermato)



Pro Patria: Ivan JAVORCIC (confermato)



Pro Vercelli: -



Ravenna: Luciano FOSCHI (confermato)



Reggina: Domenico TOSCANO (nuovo)



Renate: Aimo DIANA (confermato)



Rende: Angelo ANDREOLI (nuovo)



Rieti: -



Rimini: Mario PETRONE (confermato)



Robur Siena: -



Sambenedettese: Paolo MONTERO (nuovo)



Sicula Leonzio: Vito GRIECO (nuovo)



SudTirol: -



Teramo: -



Ternana: Fabio GALLO (confermato)



Triestina: Massimo PAVANEL (confermato)



Venezia: -



Vibonese: -



Virtus Francavilla: Bruno TROCINI (confermato)



Vis Pesaro: -



Viterbese: -