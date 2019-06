Lega Pro 2019/2020, la composizione dei tre possibili gironi

Fonte: TuttoC.com

Con la conclusione della stagione ormai scorsa, si è più o meno disegnata, come accennavamo alcuni giorni fa, la nuova Serie C, quella che dovrebbe prendere parte al campionato 2019-2020.

Premessa essenziale: usare il condizionale è più che mai d'obbligo, perché ci sono situazioni da valutare, come quelle di Arzachena, Lucchese, Siracusa e Viterbese (tutte a rischio iscrizione) e quella dell'Imolese, alle prese con un problema infrastrutturale allo stadio "Galli". Non solo, lotta giudiziaria quella del Venezia, che ha presentato ricorso al Consiglio di Stato dopo la retrocessione in C. Qualora quindi qualche club saltasse, per la più disparata ragione, si provvederebbe ai ripescaggi dalla D, con la graduatoria che vede in pole VirtusVecomp Verona e Audace Cerignola, che potrebbero logicamente alterare il possibile attuale assetto geografico della categoria, con nuovi scenari pronti ad aprirsi.

A ogni modo, in virtù di una suddivisione geografica che dovrebbe rimanere inalterata, è possibile ipotizzare i tre gironi, ovviamente con le 60 squadre attuali:

GIRONE A: Albissola, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Como, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Robur Siena

GIRONE B: Albinoleffe, ArzignanoChiampo, Carpi, Cesena, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, L.R. Vicenza Virtus, Monza, Padova, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, SudTirol, Triestina, Venezia, Vis Pesaro

GIRONE C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Foggia, Monopoli, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Teramo, Ternana, Virtus Francavilla, Viterbese, Vibonese