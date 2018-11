Lega Pro, Capotondi: "Squadre B? Utili per investitori e comunicazione"

© foto di Ospite

Cristiana Capotondi, neovicepresidente vicario della Lega Pro, ha affrontato ai colleghi del Corriere dello Sport molti dei temi al centro della discussione in Serie C. Questo il suo pensiero sulle seconde squadre: "Dal punto di vista economico, averle libera risorse in più dalla Legge Melandri per le altre squadre. Dopo la Juve aspettiamo le altre società a braccia aperte. Dal punto di vista della comunicazione, ci aiuterà a raccontare meglio il progetto Lega Pro. E poi c'è un richiamo forte per gli investitori".