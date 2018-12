Il Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, nella seduta del 22 novembre 2018, ha deliberato di convocare l’Assemblea delle Società associate per il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 08:00, in prima convocazione, ed il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 11:30, in seconda convocazione.

I lavori dell’Assemblea si svolgeranno secondo il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) verifica dei poteri;

2) apertura dell’Assemblea con costituzione dell’Ufficio di Presidenza;

3) intervento e comunicazioni del Presidente;

4) nomina due componenti del Comitato Etico;

5) riflessioni e proposte su format dei campionati e regolamento promozioni e retrocessioni;

6) riflessioni e proposte su “linee guida Sistema delle Licenze Nazionali 2019/2020”;

7) varie ed eventuali.

L’Assemblea si svolgerà a Firenze, presso la Sala conferenze della Lega Pro, Via Jacopo da Diacceto n. 19 e sarà regolata dalle vigenti disposizioni statutarie.