Lega Pro, domani il primo webinar della storia della Serie C. Si parlerà di marketing

Il 7 aprile 2020 è una data che entra nella storia della C e ne segna il futuro. Si uniscono, infatti, competenze e tecnologie per dar vita al primo webinar della Lega Pro, che prosegue nell’attività di formazione a distanza per le sue società. Nell’ambito della partnership con N3XT Sports, società spagnola leader a livello europeo per l’innovazione tecnologica nello sport, la Lega Pro organizza una prima tappa operativa.

“Il webinar in programma domani e tenuto da Mounir Zok, CEO di N3XT - spiega Paolo Carito, Responsabile sviluppo strategico, marketing e commerciale lega Pro- si sviluppa in via telematica e a partecipare da remoto saranno i responsabili marketing delle società di Lega Pro. L’argomento trattato sarà l’uso del Customer Relationship Management da parte delle società sportive professionistiche”.

“Il primo webinar della C - conclude Carito- sarà il primo step di un percorso pensato specificatamente per la formazione dedicata ai club anche in modalità a distanza“.