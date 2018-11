Lega Pro e AIC: parte il progetto “Facciamo la Formazione”

Fonte: Lega-pro.com

La Lega Pro fa squadra con l’AIC. Oggi a Roma, in un forum al Corriere dello Sport, e’ stato presentato il progetto condiviso «Facciamo la Formazione», programma dedicato a calciatori in attività e rivolto a staff tecnici e dirigenti di tutti i club di Lega Pro.

“Il progetto rappresenta un’opportunita’ unica da condividere con leghe e club – spiega Damiano Tommasi, Presidente AIC- ed e’ utile per la formazione di dirigenti e atleti. La formazione e’ la base, ma anche la strada migliore per migliorare la consapevolezza dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di chi vive il nostro ambiente. ” Facciamo la formazione” permette di acquisire ulteriori competenze utili per il post carriera”.

“La Lega Pro è particolarmente sensibile ed attiva sul tema della formazione- dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- e ha dato supporto concreto a questo progetto che accompagna calciatori e dirigenti verso una maggiore consapevolezza del mondo nel quale operano. Siamo convinti che la formazione culturale incida fortemente sulle capacita’ tecniche del calciatore. Questa e’ una “partita ” di prospettiva per il futuro dei calciatori”.

Rappresenta, inoltre, la prima realizzazione di un progetto di formazione con nostre società e permette di sviluppare le competenze e le conoscenze del mondo del lavoro, con particolare riferimento a quello sportivo”.

Queste le 14 società di Lega Pro che hanno aderito ad oggi al progetto: Bisceglie, Cavese, Gozzano, Monopoli, Monza, Pisa, Potenza, Rende, Rimini, Ternana, Trapani, Triestina, Virtus Entella e Vis Pesaro.

Il percorso formativo, seguito dal Vicesegretario Chiara Faggi per la Lega Pro e dal Direttore organizzativo AIC, Fabio Poli, è completamente gratuito per i calciatori e per le società e si articola in 6 incontri presso la sede dei club.

Gli argomenti trattati si propongono di sviluppare le conoscenze del mondo del lavoro con particolare riferimento a quello sportivo, dei calciatori e dello staff societario: dalla comunicazione all’economia finanziaria, dalle normative che regolano il sistema sportivo al marketing, dall’organizzazione aziendale alla psicologia applicata allo sport.