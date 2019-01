Lega Pro e il sociale, fondi per Unicef

Soldi raccolti con il progetto 'Il buono del gelato' al Sigep

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Oltre 200.000 presenze per la fiera internazionale del gelato e della pasticceria che ha ospitato la cerimonia finale del contest "Il buono del gelato" al Sigep di Rimini, il progetto di Lega-Pro per Unicef ideato da Monaco Adv e realizzato con l'associazione Gelatieri per il Gelato. E' stata consegnata alla vice presidente Cristiana Capotondi la somma raccolta per il progetto, frutto dell'adesione di oltre trenta gelatieri che hanno devoluto la loro quota di partecipazione al contest per la creazione del gusto simbolo della stagione calcistica 2018-2019. "Esprimiamo grande soddisfazione per un progetto che ha messo insieme due grandi passioni degli italiani, il calcio e il gelato, unite per sostenere progetti di grande valore sociale che Lega Pro porta avanti già da diverse stagioni" ha detto Capotondi consegnando la somma a Nicola Brotto, Responsabile Area Sport di Unicef.