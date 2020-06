Lega Pro, ecco date e orari dei playout: il programma dei match di andata e ritorno

PLAY-OUT CAMPIONATO SERIE C 2019-2020

Si riportano, in base ai relativi accoppiamenti, le gare di Andata e Ritorno dei Play-Out in programma nelle date e con gli orari d’inizio sotto indicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società:

GARE DI ANDATA

SABATO 27 GIUGNO 2020

GIRONE A

Pianese – Pergolettese: ore 17.30

Olbia – Giana Erminio: ore 20.00

GIRONE B

Fano – Ravenna: ore 18.30

Arzignano Valchiampo – Imoles: ore 17.30

GIRONE C

Rende – Picerno: ore 18.00

Bisceglie – Sicula Leonzio: ore 19.00

GARE DI RITORNO

MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020

GIRONE A

Pergolettese – Pianese: ore 17.30

Giana Erminio – Olbia: ore 20.00

GIRONE B

Ravenna – Fano: ore 18.30

Imolese – Arzignano Valchiampo: ore 17.30

GIRONE C

Picerno – Rende: ore 18.00

Sicula Leonzio – Bisceglie: ore 19.00

Modalità di svolgimento

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra meglio classificata secondo le graduatorie di cui al punto 7) del Com. Uff. n. 148/DIV di Lega Pro del 22.06.2020.

Le squadre che risultano perdenti, retrocederanno al Campionato di Serie D.