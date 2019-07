Lega Pro, Ghirelli: "3 anticipi sabato sera. Poi domenica alle 15 e 17.30"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come comunica la Lega Pro con una nota ufficiaile, si è svolto oggi a Sportilia il primo raduno della Can Pro, l’occasione per conoscere il nuovo designatore Antonio Damato: presenti all'evento anche Giovanni Di Liberatore, Paolo Calcagno, Maurizio Ciampi ed Emilio Ostinelli, componenti della Commissione arbitrale. Alla riunione con gli arbitri e gli assistenti sono intervenuti il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il Presidente dell’Aia Marcello Nicchi e il Segretario generale Emanuele Paolucci. E’ stato ringraziato per l’ottimo lavoro svolto Danilo Giannoccaro che dalla nuova stagione lavorerà con la serie A. L’incontro è stato utile anche per parlare del prossimo campionato: giovedì 25 luglio si conoscerà il calendario 2019-2020 nella magnifica location del Salone d’Onore del Coni a Roma e in diretta Rai. “Siamo vicini alle esigenze dei tifosi, li abbiamo ascoltati: per questo si giocheranno 3 anticipi il sabato sera, uno per girone, la domenica alle 15 e alle 17,30 più il posticipo Rai – ha affermato il Presidente Ghirelli - Si torna, quindi, a giorni ed orari fissi. Si può cambiare solo se lo chiederanno i club e lo si farà solo se si riuscirà a dimostrare che così facendo verranno più spettatori”.

E’ stato inoltre istituito il premio Stefano Farina, l’arbitro scomparso 2 anni fa, conferito a dirigenti arbitrali della Serie C. Altre date da ricordare: il prossimo 30 settembre e il 20 gennaio 2020 quando sono previsti l’assemblea dei club e l’incontro di capitani ed allenatori con Can Pro e arbitri. Ha ribadito il Presidente Ghirelli: “Siamo una squadra con una grande autonomia. Devono esserci regole e rispetto per il difficile lavoro di arbitri ed assistenti in formazione. Basta con le proteste, basta con gli isterismi. La serie C cambia pelle, noi siamo la Lega dei PULMINI, dell’educazione e di chi sa che ha un PROGETTO VINCENTE”.