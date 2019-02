Lega Pro, Ghirelli: "Da oggi nasce nuovo modello di gestione delle gare"

Fonte: Lega-pro.com

“Il 4 febbraio una data che si può definire di svolta. A Torino è partito un nuovo progetto della Lega Pro con l’Osservatorio per le Manifestazioni sportive “ll pallone d’Italia” e un nuovo modello di condivisione e di gestione dell’evento partita”. A parlare è Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro.

“Siamo alla svolta concreta – aggiunge Ghirelli- i club diventano i soggetti della responsabilita’ diretta con la crescita della figura dello SLO, che è stato definito come il telaio di una bicicletta, asse portante della vita di un club e della relazione con la sua tifoseria.

L’ obiettivo è promuovere un confronto aperto tra le Istituzioni della pubblica sicurezza, i nostri club e il mondo sportivo per approfondire le tematiche di sicurezza e di gestione delle partite di calcio”.

“Ci aspettiamo che al termine di questo percorso in 6 tappe- dichiara Daniela Stradiotto, Presidente Osservatorio per le Manifestazioni sportive- la sicurezza possa essere percepita come un investimento e non come un costo”.

Le giornate di confronto si svolgono con tutti i club di Lega Pro, suddivisi per aree geografiche. Le prossime tappe saranno: Milano (18 febbraio), Perugia (25 febbraio), Napoli (11 marzo), Reggio Calabria (18 marzo) e Bologna (25 marzo).

Le 4 aree tematiche oggetto del confronto dei tavoli di lavoro nel pomeriggio sono: il ruolo del Supporter Liaison Officer, differenza con lo steward e l’impiego in campo; l’istituto del gradimento con le procedure applicative; lo stadio: proprietà, accoglienza e comfort; la partita: organizzazione dell’evento e delle trasferte dei tifosi. I lavori faranno parte di un documento delle best practice da diffondere come nuovo modello di gestione.