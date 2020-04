Lega Pro, Ghirelli: "Dobbiamo evitare il default. Aiuti economici servivano ieri, non adesso"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli intervistato da Tuttoc.com ha parlato delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo odierno: “L’elemento più importante è che in una situazione di questo genere, attraverso un confronto anche vivo in alcuni aspetti, siamo arrivati a una risoluzione comune che verrà sottoposta all’Assemblea. Quest'ultima è sovrana e trasferirà la propria scelta alla FIGC che è il dominus e che prenderà la decisione finale. Rispetto all'assemblea del 3 aprile è passato ancora del tempo ed è peggiorata la situazione economica dei presidenti e anche la situazione psicologica si è aggravata, quando cresce l'ansia, il calcio diventa più fragile perché non si riesce più a ragionare come prima. Abbiamo bisogno ieri della cassa integrazione, ieri del credito d’imposta, ieri del fondo salva calcio, ieri dello spostamento dei canoni tasse e contributi, altrimenti non reggiamo. E non ne abbiamo bisogno adesso, ma ieri se non sono stato chiaro. - continua Ghirelli affrontando il tema del sorteggio per la quarta promossa in Serie B - Il 4 intanto discuteremo del piano strategico, ma anche di cosa riformare e cosa tagliare. Da un lato dobbiamo mettere dentro liquidità, ma dall'altro aumentare i controlli in modo da stanare subito i furbetti perché qui si rischia il default e non del fallimento di solo uno o due club. Sul sorteggio abbiamo una nostra idea. Inoltre dobbiamo assolutamente trovare una quadra complessiva con la Serie B e la Serie D perché siamo interconnessi".