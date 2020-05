Lega Pro, Ghirelli " I medici conoscono la realtà concreta. Io come Garibaldi: obbedisco"

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Ho letto la presa di posizione dei sessanta medici di Serie C, cosa dire? La catena di comando per Covid-19 era ed è la seguente: autorità sanitaria-governo-Coni-Figc-Leghe. I medici sociali in più hanno la conoscenza della realtà concreta". Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, commenta la posizione dei medici che giudicano impossibile la ripartenza del campionato di Serie C. "Da parte mia - conclude Ghirelli - rispondo come Garibaldi a Teano: obbedisco". (ANSA).