Lega Pro, Ghirelli: "In questi giorni abbiamo ricevuto due esposti, uno è del Bari"

All'interno della trasmissione Sportitaliamercato, in onda su Sportitalia, è intervenuto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: “Abbiamo convocato un'assemblea il 4 maggio, li definiremo le nostre proposte, poi il giorno dopo ci sarà il Consiglio Federale che deciderà. Io fino a due giorni fa avrei detto che volevo tornare in campo domani, è evidente che c'è voglia di farlo, anche per consentire un attimo di pausa a tante persone che soffrono. Ma ora sono molto arrabbiato con chi ha divulgato la bozza di quanto volevamo proporre, non importa chi sia, e aggiungo anche nel corso di questi due giorni sono arrivati due esposti da parte di due società, una è il Bari, faremo verificare ciò che è arrivato: qualora poi il sorteggio non passasse il vaglio dal punto di vista legale giuridico, o non fosse votato, cambieremo strada. La soluzione che non scontenta nessuno è giocare, ma questo presenta problemi, quindi dobbiamo cercare una via che scontenti meno possibile”.

Andando poi ai ripescaggi in Serie D, che verrebbero bloccati: “Io ho un problema. Che se tu vai a vedere la classifica, per quel che concerne le retrocessioni, è ancora più complesso che per la quarta da mandare in B. E' chiaro che c'è un problema di continuità aziendale, e non posso implementare il numero di formazioni partecipanti. Tutto però è rimesso al Consiglio Federale, noi facciamo solo proposte: una quarta in B è giusto mandarla, andrebbe fatta”.

Conclude poi: “A Balata e Sibilia ho chiesto scusa a causa di quel furbetto che ha mandato la lettera. Prima avrei voluto parlare con loro e spiegargli, non l'ho fatto subito perché era sabato e non volevo essere inopportuno, ma sono il presidente anche di questi scienziati che fanno queste cose, quindi la prossima volta disturberò chiunque”.