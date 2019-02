Fonte: Tuttoc.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, intervenuto a 50 Canale, come riportato da tuttopisa.it, è tornato sulla situazione di Cuneo e Lucchese: "Molto delicata e da valutare. I punti di penalizzazione rimangono ma se non pagano la multa di 350 mila euro rischiano di incorrere nell'esclusione dal campionato. Poi le società potrebbero decidere di impugnare questa decisione ed i tempi di conseguenza si prolungherebbero. Purtroppo questo è il percorso di Forche Caudine che quest'anno dobbiamo per forza attraversare".