Lega Pro, Ghirelli: "Non cerco consenso. Confido nella sensibilità della Figc"

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha concesso una intervista post assemblea di Lega Pro ai colleghi de La Gazzetta dello Sport analizzando le alternative che potrebbe trovare il Consiglio federale per la quarta promozione: "Ho grande rispetto per le posizioni del Consiglio federale, così come ce ne deve essere verso una Lega che ha il 17%".

Sul blocco delle retrocessioni come mossa per avere molti consensi ha quindi evidenziato:

"Non cerco consenso. È la scelta che crea meno contenziosi. Per le promozioni ci sono vantaggi netti, in coda no".

Tornando ai meriti sportivi, gli viene fatto notare che se si vogliono le promozioni ci devono essere le retrocessioni:

"Eh lo so, ne parleremo con serenità al Consiglio federale".

Il quale dovrà prendere una decisione univoca, anche se le prime considerazioni alle proposte della terza serie non sembrano favorevoli:

"Se non passa nulla, come la prenderò? Rifletterò molto sul da farsi, anche se confido nella sensibilità della Figc".