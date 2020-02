vedi letture

Lega Pro, Ghirelli: "Obiettivo sostenibilità dei club di C. Pontedera modello da seguire"

Ospite sulle tribune del Mannucci per assistere al match di domenica tra Pontedera e Giana Erminio (vinto 0-2 dai lombardi), il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato a La Nazione dei prossimi obiettivi della sua lega, elogiando il club granata: "L’obiettivo principale è arrivare alla sostenibilità economica dei club di Serie C, che è ancora lontana. Intanto abbiamo lavorato sulle regole e i frutti si stanno vedendo: meno penalizzazioni e più regolarità nei campionati. Anche se questo risultato non ci deve far stare tranquilli. Dobbiamo proseguire nel lavoro e puntare su quelli che sono i nostri tre asset fondamentali. I giovani, le infrastrutture, cioè i centri sportivi, e un aiuto al calcio femminile. La nostra funzione fondamentale deve diventare la distribuzione delle risorse. Per la prossima stagione abbiamo in programma di distribuire 2.100.000 euro per i settori giovanili e 1.200.000 euro per il calcio femminile. E nell’arco dei prossimi 4 anni c’è l’intenzione di erogare 5 milioni di euro per le infrastrutture. Per questo passaggio tuttavia dobbiamo prima aspettare gli interventi del ministro Spadafora, il quale ci ha assicurato che ci saranno. Lanceremo un nuovo regolamento sui giovani, che privilegi quelli che sono di proprietà e chi si è formato nel settore giovanile del club dove gioca. Perché la Lega deve essere la madre formatrice di tutti calciatori. Come istituzione dobbiamo ancora crescere, e possiamo farlo soltanto alzando il livello progettuale. L’impatto che ho ogni volta che vengo qui è sempre positivo. Prima della partita sono stato con il presidente Boschi al centro sportivo (l’Oltrera, ndr) dove ho viso centinaia di famiglie, e una miriade di ragazzi che giocavano. Ecco, questo è ciò che dovrebbero fare tutte le società di serie C: pendere il Pontedera come modello da seguire".