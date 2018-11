Fonte: Tuttoc.com

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni di Corner ha commentato le possibili ultime novità in Serie C: "Per noi la B è a 22, quindi dopo il danno non potrà esserci la beffa: vogliamo 7 promozioni dalla C e a breve scadenza l’argomento sarà all’ordine del giorno del Consiglio Federale. Nel prossimo consiglio direttivo della Lega Pro proporrò inoltre che la finale play off venga restituita alle città, con gare di andata e ritorno".