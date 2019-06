Lega Pro, Ghirelli: "Playoff un successo in tutta Italia. Vera passione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviata la stagione 2018/2019 di Lega Pro con la promozione del Trapani in Serie B per Francesco Ghirelli, numero uno della terza serie italiana, è il momento di fare il punto della situazione. Ecco le sue parole diffuse dalla Lega Pro con una nota: “I playoff sono stati un successo testimoniato dai numeri e dalla passione che li ha accompagnati in tutti gli stadi dove si sono giocati, una passione che ha coinvolto tutta l’Italia. La prova tangibile che siamo davvero la Lega dei comuni e del territorio. C’è stato un cambio di cultura sportiva? Si. A Trieste in uno stadio senza barriere, prima della partita, hanno percorso il perimetro interno del rettangolo di gioco i presidenti e i dirigenti delle due squadre, insieme al sottoscritto. Abbiamo rotto riti tribali, scaramanzie ataviche, vecchi modi di concepire il calcio: insieme siamo andati sotto le curve ricevendo applausi. Al termine si è svolta la cerimonia di premiazione del Pisa. Ci vuole coraggio? Forse si, ma ancor più occorre credere nell’intelligenza delle persone. Un’ultima cosa: voglio parlare di Trapani e Lucchese, due società con storie travagliate, oserei dire anche di più. Perché allora le cito? I calciatori, i tecnici, gli addetti ai lavori hanno dato un esempio di sportività da encomio, da libro Cuore. Grazie ragazzi, il calcio è bello perché voi esistete”.