Lega Pro, Ghirelli: "Pronti a discutere le riforme. Non scherziamo sulla cassa integrazione"

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il momento della serie C: "Siamo pronti a discutere una riforma del calcio. Bisogna ragionare su quale è la mission di ognuno e sulla base di questo quali sono le risorse disponibili. Noi siamo pronti ad affrontare la questione delle riforme. Il calcio di Serie C si trova in una difficoltà enorme di continuità aziendale. Non scherziamo sulla cassa integrazione. Per noi è uno strumento fondamentale per reggere questa crisi altrimenti le società saranno fortemente penalizzate".