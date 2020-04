Lega Pro, Ghirelli: "Ripartire, ma non ora. Voglio avere il via libera delle autorità sanitarie"

Intervenuto ai microfoni di Tv7 Triveneta il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato della situazione del calcio italiano: “Ho fermato per primo il calcio il 21 febbraio e sarei impazzito se in una situazione peggiore di allora mi mettesi a farlo ripartire. Se invece si parla di settembre il discorso è diverso. Come Serie C abbiamo una linea precisa e mi sono battuto fino all'ultima giornata del Girone C affinché non si giocasse senza pubblico perché per me senza tifosi il calcio non esiste. - continua Ghirelli – Gravina? Il suo pensiero è quello di finire i campionati per evitare che il calcio sia preda dei ricorsi che creerebbero ancora più confusione, ma si potrà ripartire solo quando le autorità sanitarie daranno il via libera con la Serie A che dovrebbe iniziare prima delle altre avendo una struttura che regge le indicazioni sanitarie. Noi ci adegueremo all’indicazione che arriva dalla Federazione che è quella di finire i campionati in ogni caso, andando anche oltre alla data limite. E questo presuppone che ci saranno retrocessioni e promozioni".