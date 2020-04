Lega Pro, Ghirelli scrive a pres. Carpi: "Grazie per averci consegnato la tua esperienza"

vedi letture

ll Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli al patron del Carpi Stefano Bonacini, che ha raccontato la sua battaglia (vinta) contro il Coronavirus .

Riportiamo di seguito la lettera:

”Caro Stefano, ho finito di leggere il racconto di queste lunghe settimane che hai fatto nell’intervista a “Il Corriere dello Sport” e ne sono colpito per i significati che racconti ed i messaggi che trasmetti.

Concludi “Come sarò? Sempre lo stesso, anche se guardando quel soffitto bianco sopra di te per ore e per giorni cambiano le tue priorità: ho pensato di non farcela”. Aggiungo alcuni altri passaggi che mi hanno colpito “....ora che sono guarito è giusto parlarne......la cura ha funzionato, il mio corpo ha risposto.....voglio ringraziare tutti i medici.”

Ci consegni una riflessione sulla condizione dell’uomo nel nostro tempo, la paura della fragilità e della precarietà nel nostro transito terreno, la scienza che aiuta la forza di lottare del nostro corpo, il ringraziamento ai medici ed agli infermieri, il perché hai sentito il bisogno di narrare la tua terribile avventura contro il maledetto mostro ed usi un termine molto efficace, “giusto” , per spiegare il perché del racconto.

Si, è giusto rendere partecipi della dolorosa esperienza personale perché dal personale si tragga un insegnamento che valga per tutti, le donne e gli uomini del nostro tempo: "guardando quel soffitto bianco ho pensato di non farcela...ore...giorni...cambiano le priorità.”

Leggendo ho collegato a Giorgio Armani che ha scritto “Questa crisi è una meravigliosa opportunità per ridare valore all’autenticità....Il momento che stiamo attraversando è turbolento, ma ci offre la possibilità, unica davvero, di aggiustare quello che non va, di togliere il superfluo, di ritrovare una dimensione più umana....Questa è forse la più importante lezione di questa vita”.

Caro Stefano, noi siamo nel calcio, entrambi abbiamo attraversato la Serie A, per questo seguito a leggere Giorgio Armani: “Il declino del sistema moda ....è iniziato quando il settore del lusso ha adottato le modalità operative del fast fashion con il ciclo di consegna continua, nella speranza di vendere di più” e qui vedo trasponendo a moda il calcio di élite e non solo, lo stesso identico marchio “speculativo”, la logica del mercato dei diritti tv portato all’eccesso, in una corsa cieca senza curarsi di niente e di nessuno. Torno a Giorgio Armani per concludere “Io non voglio più lavorare così, è immorale”, scelta gigantesca per valore etici quella che fa Armani, io provo ad andare oltre pensando al calcio .

E’ immorale, sicuramente, e, contemporaneamente, porta alla crisi irreversibile come già si vedeva prima del Coronavirus, nonostante ci si ostinasse a ballare sul Titanic illudendosi di non vedere e che oggi, a maggior ragione nello scenario post Coronavirus sarà evidentissimo che quel calcio speculativo è al capolinea.

Come se ne esce?

O condannandosi a diventare un segmento ristrettissimo per pochi o accettando la sfida quella del calcio sociale, dei valori, del calcio che torna a pensare che possa fare bene al Paese e da ciò riprendendo dalla tua riflessione “cambiamo le priorità”.

Certo occorre far profitti ma questi vanno fatti non con la logica del “predatore” ma con quella del capitano d’industria che tiene conto del contesto in cui vive e ragione nella logica di sistema.

Caro Stefano, dopo l’ultima assemblea parlammo al telefono, oggi sentivo il bisogno di interloquire per dirti grazie di ciò che ci hai consegnato attraverso la tua dolorosa esperienza da cui ne sei uscito vittorioso.

Un abbraccio

Francesco”.