Lega Pro, Ghirelli scrive a Sibilia: "Non ho mai pensato di togliere le promozioni dalla D"

Una lunga lettera per cercare di trovare un accordo comune ed evitare ulteriori problemi in un periodo delicato. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha scritto al numero uno della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. In un passaggio il numero uno della serie C ha sottolineato che non ha nessuna intenzione di togliere le promozioni dalla serie D: "Caro Cosimo, ti assicuro che l’ultima cosa che mi passa per “l’anticamera“ (espressione traslata da mia nonna Peppina) del cervello, è quella di togliere le promozioni alla Serie D. Ma perché dovrei farlo o, ancor prima, perché dovrei pensarlo di fare?". Ghirelli chiede collaborazione, in attesa di una risposta dello stesso Sibilia.