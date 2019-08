Lega Pro, Ghirelli: "Superati 65mila abbonamenti. La strada è giusta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pronta al via della stagione la Lega Pro, con il campionato di Serie C che prenderà il via questa sera. Felice dei risultati finora raggiunti, il numero della Lega Francesco Ghirelli, che su Twitter ha festeggiato un traguardo relativo al pubblico: "Numeri che crescono. Già superati 65mila abbonamenti in C. La risposta dei tifosi dice che siamo sulla strada giusta".