Lega Pro, Ghirelli: "Superiamo la tessera del tifoso"

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Si è svolta poco fa la conferenza stampa presso il centro sportivo "Oltrera" di Pontedera tenuta dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli insieme alla presidentessa dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive Daniela Stradiotto.

Queste le parole di Ghirelli: "Quando vengo in queste realtà e vedo una società che cresce attraverso il rigore, capisco che questo è il cuore della Lega Pro. E' la terza volta che vengo qua, vogliamo ricostruire con i tifosi un rapporto positivo dopo una stagione brutta, fatta di incomprensioni. E vogliamo anche una responsabilizzazione della società in modo da costruire qualcosa di positivo. Siamo alla vigilia di un importante appuntamento, incontreremo il capo della Polizia Raffaelli per fare della Lega Pro il punto cardine del superamento della tessera del tifoso. Noi abbiamo avuto episodi positivi, basti ricordare quanto avvenuto in Cavese-Juve Stabia, mentre a Potenza lo stadio era totalmente pieno. Vorremmo capire con voi i passi che dobbiamo fare: Pontedera rappresenta il termometro. Il fatto che Daniela Stradiotto venga ad un incontro di questo genere denota la sua sensibilità e la sua intelligenza fuori dal comune, per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo".