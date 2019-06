Lega Pro, gli orari delle due finali playoff. Si inizia mercoledì

© foto di Andrea Rosito

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle due finali per la promozione in Serie B. Per quello che riguarda le gare di andata: mercoledì 5 giugno finale B Pisa-Triestina ore 20.30; finale A sabato 8 giugno Piacenza-Trapani ore 20.30. Gare di ritorno: finale B domenica 9 giugno Triestina-Pisa ore 18.30; finale A sabato 15 giugno Trapani-Piacenza ore 20.30