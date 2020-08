Lega Pro, il 10 settembre presso il Salone d'Onore del CONI a Roma i nuovi calendari

vedi letture

Con una nota ufficiale la Lega Pro ha comunicato che si terrà il 10 settembre al Salone d’Onore del CONI di Roma il sorteggio dei calendari di Serie C per la stagione 2020/2021. Il 27 agosto, infatti, scade il termine per le domande di sostituzione e riammissione, il 3 settembre quello per i ripescaggi. Domande che dovranno poi essere valutate e convalidate dalla FIGC.