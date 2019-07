Lega Pro, la nota: "Bisceglie e Cerignola non potevano essere invitati"

© foto di Andrea Rosito

A seguito della conferenza stampa del presidente dell'Audace Cerignola, la Lega Pro ha emanato una nota ufficiale per chiarire un aspetto della questione: "Il Bisceglie e il Cerignola non potevano essere invitati e così è stato fatto. Appena ci sarà il comunicato FIGC con chi dovesse essere ammesso in serie C, verrà invitato".