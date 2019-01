© foto di TuttoLegaPro.com

In merito al'articolo da voi riportato sui dipendenti del Pro Piacenza, la Lega Pro conferma quanto già comunicato in mattinata, ribadendo che la società Pro Piacenza non risulta tra le società che hanno provveduto a sostituire la fideiussione Finworld a sensi del CU 62/CFA della Corte Federale.