Lega Pro, primo webinar sul marketing. "Necessario per affrontare questa nuova era dello sport"

Il calcio e i tifosi al centro del primo webinar della C. Partecipazione, confronto, condivisione proprio come in una squadra. È la frase che riassume il primo webinar della C, che si è tenuto poco fa. Si è sviluppato in via telematica e a partecipare da remoto sono stati i responsabili marketing delle società di Lega Pro. Il webinar, nato dalla partnership con N3XT Sports, società spagnola leader a livello europeo per l’innovazione tecnologica nello sport, ha proposto un primo focus che partendo da best practices ha interagito, in particolare, sul tema calcio, tifosi e tecnologie.

“Il mondo dello sport è entrato in un’era diversa dalle precedenti - ha dichiarato Mounir Zok, CEO di N3XT Sports e speaker del webinar -per cui è indispensabile che le società calcistiche siano consapevoli delle nuove sfide, dei concorrenti e dei flussi di ricavi che la nuova realtà mette a disposizione. Il webinar di oggi ha mostrato ai responsabili marketing dei club Lega Pro l'importanza delle relazioni con i tifosi e dell’utilizzo corretto dei dati demografici per attivare nuove fonti economiche”.

È un nuovo passo di un percorso avviato dal marketing della Lega Pro come spiega Paolo Carito, responsabile sviluppo strategico, marketing e commerciale Lega Pro: ”Innovazione e competenze è il binomio che caratterizza la nostra attività di servizio per i club. Siamo soddisfatti di questo primo webinar, che ha registrato la presenza di un alto numero di società di Lega Pro, ed ha messo a loro disposizione strumenti concreti che possono essere utilizzati per coinvolgere con maggiore attenzione i tifosi.”