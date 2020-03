Lega Pro, rinviata a data da destinarsi l'Assemblea in programma il 16 marzo

La Lega Italiana Calcio Professionistico comunica che, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, l'Assemblea di Lega Pro delle società associate convocata per il giorno 16 marzo 2020 è rinviata a data da destinarsi.