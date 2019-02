© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbero presto separarsi le strade della piattaforma in streaming Eleven Sports e della Serie C: stando a quanto riferisce il sito calcioefinanza.it, che cita Italia Oggi, la Lega Pro potrebbe avere già voglia di uscire dal contratto, in scadenza a giugno 2023. Questo a seguito dei numerosi problemi riscontrati da Eleven Sports in Italia, che attualmente, ovviamente a pagamento, trasmette le gare del campionato di Serie C. Nel caso l'uscita dal contratto si concretizzasse, le Lega Pro potrebbe far distribuire il suo campionato in modalità pay su DAZN, piattaforma che già trasmette tutte le partite della Serie BKT e tre incontri per ogni turno di Serie A.