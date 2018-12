Fonte: Lega Pro

© foto di Andrea Rosito

Si è insediato il nuovo Comitato Etico della Lega Pro presieduto dal Prefetto Francesco Cirillo. Sono state nominate due nuove figure nel corso dell’Assemblea dei club di Lega Pro.

Questi i componenti: Monsignor Pietro Santoro, il Prefetto Salvatore Festa, Luigi Ciampoli, il Generale Luigi Curatoli ed Antonino Viti. L’attività di segreteria del Comitato Etico è seguita da Irene Papi.

“L’attività e il ruolo del Comitato Etico sono alla base della salvaguardia dei caratteri di moralità - spiega Francesco Cirillo, Presidente del Comitato Etico - siamo impegnati, in particolare, in un’opera di formazione sulla legalità per preservare il calcio, che appartiene alle squadre così come ai tifosi, ai bambini e alle bambine. La rete di protezione è in azione per cui noi della Lega Pro possiamo aver fiducia”.

Nel corso della prima riunione dei componenti del comitato Etico sono state tracciate le prime linee di lavoro per i primi giorni del 2019.