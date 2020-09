Lega Pro, si parte il 26/09. Sconfitta a tavolino e penalità per chi non scenderà in campo

Il Direttivo di Lega Pro ha deciso per la linea dura in vista dell'avvio di campionato lanciando un messaggio importante nei confronti del Trapani, club in pieno caos fra allenamenti che non si stanno svolgendo e giocatori sul piede di guerra.

"Il 26 settembre prossimo il campionato partirà regolarmente. - si legge nella nota diramata dalla Lega Pro - Le norme federali prevedono la sconfitta per 3-0 e la penalizzazione di un punto per le squadre che non scenderanno in campo. L’unica eccezione riguarda le due società, indicate nei calendari con “X” e “Y”, che avranno termine per la finalizzazione delle procedure di iscrizione il 25 settembre prossimo".