Lega Pro, si va verso lo stop definitivo: quattro promozioni in B e blocco delle retrocessioni

Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, alla prossima assemblea di Lega in programma il 4 maggio, verrà proposta la sospensione definitiva del campionato da richiedere alla FIGC, ma non solo. Da quanto emerso nel Consiglio direttivo di quest'oggi infatti alla FIGC si chiederà anche il blocco delle retrocessioni in Serie D e dei ripescaggi dai dilettanti. Per quanto riguarda invece le promozioni in Serie B si va verso la proposta di promuovere quattro club: le prime tre dei rispettivi gironi, ovvero Monza, Vicenza e Reggina, più una quarta che potrebbe essere selezionata attraverso un sorteggio. Da capire però quest'ultimo meccanismo, ovvero se verrà preso in considerazione solo un numero ristretto di squadre o tutte quelle in zona playoff.