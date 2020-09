Lega Pro, Tognon: "Sciopero? Sono ottimista, qualcosa si muoverà nelle prossime ore"

Il vice presidente della Lega Pro Jacopo Tognon in un'intervista al Mattino di Padova ha parlato del possibile sciopero che bloccherebbe la prima giornata del campionato di Serie C dicendosi ottimista su una soluzione che possa scongiurare questa eventualità: "Voglio essere ottimista. Secondo me nelle prossime ore qualcosa si dovrà muovere. Il nostro presidente, Francesco Ghirelli, e il suo interlocutore diretto, l’avvocato Umberto Calcagno, devono tornare a parlarsi. Non so se a questo punto interverrà il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ma in cuor mio me lo auguro. Ci sono molte società che vogliono giocare, ma ce ne sono altre che si sono dimostrare contrarie ad una limitazione del numero dei giocatori da tesserare. La soluzione logica sarebbe una riapertura immediata del dialogo: non oso pensare che cosa accadrebbe se andassero in scena, che ne so, 10 partite e le altre 20 no".