Legnago, il centravanti Davide Luppi si allena con la squadra

Dopo essersi svincolato dal Cittadella, con cui ha giocato nell’ultima stagione di Serie B, l’attaccante Davide Luppi è pronto a ripartire e per tenersi in forma si è unito al Legnago, club ripescato in Serie C. Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando che al momento non è chiaro se il futuro del classe ‘90 sia nel club veneto o se semplicemente il Legnago abbia voluto fare un favore all’attaccante in attesa che trovi una sistemazione.