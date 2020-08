Legrottaglie: "Sarei pronto per guidare la Juventus U23. A Torino mi sento a casa"

Intervenuto a Radiobianconera, l'ex tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie ha parlato dell'accostamento alla panchina della Juventus U23: “Mi fa piacere che il mio nome sia accostato, evidentemente hanno visto e apprezzato il mio lavoro fatto quest’anno che io credo sia stato ottimo, partendo dal settore giovanile fino alla Serie B. Ho già quattro anni in tutte le categorie, ho fatto una gavetta che ho voluto fare io. Oggi ho un’esperienza diversa rispetto a quattro anni fa e mi sentirei pronto per un’avventura del genere. Poi in quell’ambiente io mi sento a casa, ora faranno le loro scelte e io spero ci sia una porta aperta per me”.