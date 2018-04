Leonetti brilla e segna in D. Su di lui ci sono tre club di Serie C

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Diciotto reti in ventotto presenze in campionato. Numeri strabilianti per lui, che a suon di gol si sta regalando una nuova possibile chance in Serie C. Parliamo della punta della Vastese, Vito Leonetti. Il classe '94 nativo di Bari, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, è seguito con attenzione da Fidelis Andria, Monopoli e Ravenna.