Lepore: "L'unico avversario del Monza è il Monza stesso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino del Monza Francesco Lepore ha parlato a Tuttosport del momento in casa brianzola dopo la vittoria sull'Albinoleffe arrivata grazie a una sua rete, la seconda, su calcio piazzato: “Se guardiamo la sfida contro l’Albinoleffe dall’inizio siamo stati sfortunati, prima la traversa colpita da Brighienti poi quella di Chiricò. A Mino ho detto che ha calciato troppo bene, se l’avesse sbucciata saremmo andati in vantaggio subito. Le palle inattive sono una parte importante del gioco, le proviamo e riproviamo in allenamento e sopratutto contro squadre organizzate in difesa bisogna saperle sfruttare nel migliore dei modi. - continua Lepore parlando del campionato in generale – Siamo ancora in una fase di crescita e possiamo migliorare. Nel nostro girone ci sono squadre forti e preparate. Ma dobbiamo pensare solo a noi perché l’unico avversario del Monza è il Monza stesso, siamo un gruppo importante che vuole fare qualcosa di straordinario in questa piazza”.