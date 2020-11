Libertazzi, dalla firma all'esordio lampo: il Piacenza farà debuttare tra i pro il portiere

Come annunciato ieri ai microfoni di TMW dal Dg Scianò, il Piacenza è dovuto ricorrere al mercato svincolati, coprendosi tra i pali con l'innesto di Giovanni Davide Libertazzi: che oggi esordirà tra i professionisti.

I biancorossi hanno in calendario il recupero del match contro la Giana Erminio, e non essendoci portieri disponibili sarà lui il titolare: "È un'occasione che ho sempre voluto fortemente, ho sempre sognato di giocare tra i professionisti. Sono carico e positivo, non vedo l'ora di iniziare. Ho già lavorato con mister Manzo ai tempi di Borgosesia, sono state due splendide stagioni con lui. So che al mister piace costruire dal basso e anche a me piace giocare palla a terra, forse questo è uno dei motivi che hanno spinto la società a prendermi", queste le sue parole a Casa Piace.