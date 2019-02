A seguito della penalizzazione inflitta alla Reggina da TFN questo pomeriggio ha preso la parola il dg del club calabrese Vincenzo Liriti: “La tanto attesa penalizzazione purtroppo è arrivata: come annunciato in occasione del -2, stiamo lavorando a 360 gradi per fare in modo che la penalizzazione venga ridotta. Mi preme precisare che questa ennesima penalizzazione non è dovuta a responsabilità della nuova proprietà, bensì di chi ci ha preceduto. I nostri legali sono già al lavoro per limitare i danni. Non dobbiamo però trovare alibi i playoff rimangono il nostro obiettivo e la squadra dovrà dare il massimo per raggiungerli. Oggi più che mai abbiamo bisogno del supporto dei nostri preziosi tifosi che mi auguro di vedere numerosi lunedì sera in occasione della gara con il Rende, match fondamentale per il raggiungimento degli spareggi promozione”.