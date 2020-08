Litteri e l'avventura al Padova: "Speravo di rimanere ma non stavo bene fisicamente"

Si è chiusa dopo sei mesi l'avventura di Gianluca Litteri al Padova. Nove presenze, nessun gol e un presente che oggi lo porta di nuovo al Cosenza in cerca di una nuova opportunità. "Potevamo giocare meglio le nostre carte - racconta l'attaccante dalle colonne de Il Gazzettino in merito alla corsa playoff dei biancoscudati, tutti avevamo voglia di andare avanti ed esprimere il nostro reale valore. Non ci siamo invece riusciti e ha inciso anche il giocare senza pubblico, ma una squadra del nostro calibro doveva andare più avanti. Il futuro? Speravo di rimanere al Padova, ma il fatto di non essere stato bene fisicamente non ha invogliato la società a riscattarmi. Può essere che abbia inciso anche la nuova regola del tetto dei ventidue giocatori in rosa, però il mio apporto non è stato come avrei voluto. La prossima stagione? Ho visto che il mister ha rinnovato il contratto e può essere un vantaggio per il Padova. Se la squadra percepisce le idee di Mandorlini e ingrana la mentalità giusta, può essere l’anno buono. Da parte mia, ripeto, resta il rammarico di non avere potuto dare quello che avrei voluto e dimostrare tutto il mio potenziale"