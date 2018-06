LIVE TMW - Cosenza, Braglia: "Ragazzi fantastici. Tutino arriverà in A"

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia in conferenza stampa analizza e commenta la vittoria sulla Robur Siena che permette ai calabresi di tornare in Serie B dopo una lunga assenza: "Quello che abbiamo fatto noi è stato il crederci, i ragazzi si sono uniti, hanno lavorato duramente e sono diventati una squadra forte che ha meritato di salire in B facendo 9 gare di play off. I ragazzi sono stati fantastici".

Sulla partita: "Stasera eravamo stanchi fisicamente e di testa, ma avevamo giocatori che sanno trovare il guizzo giusto, penso a Tutino e Bruccini, che non è una sorpresa. Tutti si meritano questa vittoria e questa promozione. Per me questa è la quarta e sono davvero felice".

Sul tifo: "Mi fa piacere che in tanti siano venuti qui, non capisco il disamore che c'era all'inizio, ma poi sono tornati a sostenere la squadra come si è visto stasera perché non è facile portare quasi 10mila tifosi qui stasera. Sono felice di aver visto una città in festa.".

Su Tutino: "Tutino si merita di fare il ritiro con noi, non con il Napoli. Deve crescere

anche se è un giocatore forte e prima o poi arriverà a fare la Serie A".

Sulla Robur: "Gli mancavano tanti giocatori, sei o sette titolari e hanno fatto una grande partita mi complimento con loro".