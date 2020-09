live Ghirelli sulla C: "Sarà il campionato delle riforme. La gente ha paura di tornare allo stadio"

11.30 - Il presidente della Ghirelli presenta alla Luiss di Roma in Via Pola il nuovo logo del campionato. Queste le parole del presidente dal palco: "Il prossimo per la Lega Pro sarà il campionato della rinascita. Veniamo da un momento in cui abbiamo messo in discussione le nostre priorità. La C è stata la prima a fermarsi nel rispetto della salute, una decisione sacrosanta. Le persone hanno paura a tornare negli stadi, ecco il calcio ha un problema serissimo perché bisognerà intervenire anche sulla testa della gente. C’è bisogno poi di cambiare i format, lo pensavo prima e lo penso ancora. Sarà il campionato delle riforme. Lega Pro ha cambiato passo e vuole essere più giovane. C’è chi dirà che non ce la faremo, ma poco importa. Anzi li ringrazio perché è segno che stiamo andando nella direzione giusta. La C è territorio".

Il presidente Ghirelli poi prosegue: "Ci possiamo permettere di svuotare il calcio del valore sociale in questo momento? No, Lega Pro crede nel calcio buono e che leva i giovani dalla strada. Crediamo in un calcio che aggrega un'Italia scassata. La nostra piccola, ma grande Serie C, con i suoi sessanta presidenti produce un indotto di 580 milioni di euro. Per ogni euro investito, se ne generano tre".

Poi sulla riapertura degli stadi: "Si tratta di sedersi e cambiare paradigma di pensiero. Dobbiamo chiederci non sul quando, ma su come riaprire gli stadi per goderne in piena sicurezza. Dobbiamo convivere con la pandemia. Chiedo al Governo di ragionare di sistema, perché come possono i nostri club resistere senza i ricavi da botteghino? Il mio sogno è tornare a vedere la gente negli impianti".

Inizia la sessione di domande e risposte:

Come si può superare il problema dei mancati incassi?

"In alcuni stadi si è riaperto, ma il problema è il campionato di calcio. Dobbiamo aspettare l'impatto della riapertura delle scuole per capire come muoverci. Il rischio è che la maggior parte degli sponsor hanno una visibilità da stadio e continuando a mantenerli vuoti è pericolosi".

Sulle parole di Agnelli all'Eca

"Quando il Governo chiese alla FIGC le stime sul danno che il Covid-19 avrebbe provocato, noi siamo stati gli unici a proiettarci anche sul danno 20-21. Ad aprile dicemmo che quello sarebbe stata la vera difficoltà con una perdita da 100 milioni di euro".

La data di ottobre per la riapertura degli stadi può essere reale?

"Ho il sogno che si riapra ad ottobre. Se andiamo oltre la situazione diventa pesante. Logicamente dobbiamo aspettare l'impatto della riapertura delle scuole e poi vedere".

Sul periodo che stiamo vivendo

"Dobbiamo rimettere un po' di vento nelle vele. In questi mesi abbiamo lavorato sul piano strategico. Nei momenti di difficoltà dobbiamo darci coraggio a vicenda. Le riforme? Sono stato accusato di essere un conservatore. Credo che veramente chi vuol fare le riforme debba avere il tempo per poter applicarle. Poi dobbiamo ragionare da sistema. Non mi ha mai convinto il ragionamento sui numeri. Se ragioniamo sulla mission di ognuno è diverso".

12.25 - Termina la presentazione