L'emozione di Fabio Pecchia per la conquista della sua prima Coppa Italia alla guida della Juventus Under 23 è palese nel post gara di Cesena. Queste le sue parole in conferenza stampa.

Il primo trofeo della storia della Seconda Squadra della Juventus e anche un trofeo che le consente di riconciliarsi la sua storia personale, vista l'esperienza di qualche anno fa nel Latina. Quanta gioia c'è in questo momento?

"È una grandissima soddisfazione, sono veramente molto contento. Per la prima Coppa Italia col Latina ho subito un furto. Questo però è un trofeo diverso, speciale. La Coppa Italia Serie C era snobbata in passato, ora ha cambiato valore. Per noi è un grande traguardo perché abbiamo affrontato Piacenza, Feralpisalò, Reggiana e Ternana. Sono contento per i ragazzi".

Dove avete vinto questa partita?

"Nei primi 5’ siamo stati un po’ timidi. Dopo il gol abbiamo cominciato a giocare. Abbiamo trovato il gol con delle belle soluzioni e dopo l’1-1 ci siamo sciolti. Il 2-1 ha dato una grande mano. Ci sono state troppe occasioni, abbiamo sbagliato troppo nel finale. Potevamo gestire meglio l’ultima parte del match".

Questa vittoria vi spinge direttamente alla fase nazionale della Coppa Italia, adesso cullate il sogno Serie B?

"Intanto ho dato due giorni di riposo ai ragazzi perché veniamo da un periodo lungo e non era facile avere concentrazione. I ragazzi hanno speso tanto psicologicamente. Lavoreremo tanto fino al 9 perché è un’altra finale".

Stasera la squadra ha mostrato quasi di non aver staccato la spina durante il lockdown...

"Dal punto di vista fisico non era semplice. Nel lockdown avevamo un appuntamento fisso la mattina, ed era un momento importante per la squadra. I ragazzi hanno reagito bene dopo il primo giugno. Avevo paura che la squadra sentisse troppa paura, ma sono riuscito a smorzare i toni anche se potevo fare meglio".

Chi è il prossimo pronto per la prima squadra dopo Muratore?

"Quando sono pronti bisogna vedere. Sono felice per Muratore, mi auguro per tutti che ci possa essere l’occasione, non è semplice. Spero che questi giocatori avranno delle carriere straordinarie".

Difficile lavorare su un organico che spesso perde pezzi in favore della prima squadra?

"I giocatori convocati in prima squadra? Lavoriamo così da agosto, per noi è un modo differente. Noi siamo al servizio della prima squadra, dobbiamo adeguarci alle scelte di Sarri. Tutto ciò che traina è la prima squadra, io mi adeguo in base a cosa succede. Per i ragazzi deve essere uno stimolo confrontarsi quotidianamente con questi campioni".