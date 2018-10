LIVE TMW - Monza, Brocchi: "Qui per portare serenità. Ho sentito il presidente"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Ore 12.47 - Adriano Galliani e i colpi in chiave Milan: "Non sono previsti altri ingressi in alcun ruolo. Antonelli rimane, lo staff rimane, se il Monza avesse fatto bene nelle ultime 5 partite sarebbe rimasto anche l'allenatore".

Ore 12.45 - Adriano Galliani sui tifosi: "Abbasseremo il prezzo dei biglietti del 50%. Ci saranno prezzi incredibili per farli tornare allo stadio. Stiamo lavorando sul 'Brianteo' per aumentare la capienza e riportarlo alle origini. Poi se i tifosi non sono contenti che un gruppo che ha portato il Milan a vincere 5 Champions League sia qui. Vogliamo vedere uno stadio più pieno e riportarlo ai fasti del Monza-Roma di 30 anni fa con 20mila persone".

Ore 12.43 - Cristian Brocchi sui tifosi: "La speranza è che possano essere sempre al nostro fianco sia nei momenti belli sia nei momenti brutti. La cosa importante è rimanere tutti uniti perché così se ne esce prima. Se si rema dalla stessa parte, poi si festeggia insieme. Noi in campo cercheremo di rendere i tifosi fieri di noi. Uniti siamo più forti".

Ore 12.40 - Adriano Galliani su Silvio Berlusconi: "Anche il Milan era messo male quando lo prendemmo, il cambio di prospettive crea in un primo momento la turbolenza, ma poi questa passa e arriva il sereno. Nel 1986 perdemmo un derby con l'Inter e altre partite che non ci permise di andare in Europa. Poi ci siamo rifatti con 8 finali di Champions. Mutatis mutantis con le dovute differenze succede.".

Ore 12.39 - Cristian Brocchi sul ruolo di Andrea D'Errico: "Ho la mia idea e l'ho visto ricoprire diverse posizioni. Vediamo se potrà fare ciò che penso lavorando sul campo. Il resto dell'attacco? Sinora non abbiamo espresso il massimo, dobbiamo essere in misura maggiore incisivi".

Ore 12.37 - Adriano Galliani svela: "Stiamo negoziando perché la nostra Berretti vada al Viareggio. Non è una certezza ma una possibilità".

Ore 12.33 - Parla il ds Antonelli Agomeri: "Ci poteva stare qualche incidente di percorso. Con l'avvento del gruppo Fininvest si sono alzate le pressioni, soprattutto nei ragazzi. Quello che ho consigliato a Cristian è di continuare sulla strada già tracciata. Questo gruppo ha nelle sue corde delle capacità tecniche. Deve solo renderli più coraggiosi. Il cambiamento costa fatica, porta sempre una scossa, ma il calcio va affrontato giorno dopo giorno e partita dopo partita. E' una grande possibilità e non tutti sanno essere all'altezza. Zaffaroni? Un saluto e un ringraziamento particolare, mi auguro di avere lo stesso rapporto con Cristian. Io sono a disposizione 24 ore su 24 perché si possa costruire un grande Monza".

Ore 12.32 - Cristian Brocchi parla di Silvio Berlusconi: "C'è stata una chiamata ieri nel momento in cui il dottor Galliani era a pranzo col presidente. Era molto contento che potessimo tornare a lavorare insieme. Io sono passato per il suo cocco anche in maniera eccessiva, ma nella vita e nel lavoro bisognerebbe parlare di meriti. Io mi sono meritato la loro stima e se mi hanno richiamato per questo progetto importante, oltre all'aspetto affettivo, c'è la voglia di darmi in mano un progetto ambizioso".

Ore 12.24 - Cristian Brocchi spiega dove dovrà intervenire sulla squadra: "A me piacciono le squadre che giocano con coraggio senza buttar via la palla, che hanno una padronanza nel gioco del calcio. Non mi piacciono quelle chiuse e che giocano di ripartenza. Il Monza ha giocato delle buone partite, quindi ci sono qualità tecniche. Probabilmente si dovrà lavorare sulla consapevolezza per arrivare a vincere e fare gol. Da giocatore quando ho avuto allenatori che mi hanno fatto giocare a calcio mi sono divertito, da allenatore cercherò di portare questa filosofia. Ringrazio il Milan e soprattutto Pietro Lietti, un preparatore che è sempre stato con me. Ho chiesto che potesse essere liberato perché tornasse a lavorare con me. Ringrazio quindi perché sono stati carini e gentili, anche se gli ho dato un problema in un momento difficile. Avere uno staff all'altezza è importante. Sarà una sfida bellissima, non facile". Adriano Galliani aggiunge: "Confermato lo staff di Zaffaroni, arriverà solo il viceallenatore di Cristian, cioè Alessandro Lazzarini. Ringraziamo il Milan perché ha accettato le dimissioni di Lietti e domani sarà nello staff di Cristian. Ricostituiamo un team che ha già fatto bene nel Settore Giovanile rossonero".

Ore 12.18 - Torna la parola ad Adriano Galliani: "Con Fabio (Capello, ndr) non abbiamo parlato di consulenze. Fossati si allenerà con noi e in gennaio vedremo. Non si può parlare ora di acquisizioni perché il mercato è chiuso. Se l'allenatore riterrà opportuno che si dovrà intervenire sul mercato, a gennaio lo faremo. In C non si possono avere più di 14 over, sono limitazioni su cui non faccio commenti ma non ne capisco il perché. Queste sono però le regole e le rispetteremo. E' comunque una complicazione in più. Valuteremo con l'allenatore come abbiamo sempre fatto. Se serviranno innesti, a gennaio provvederemo. Non ho parlato con Cassano, ma con Moggi che è il suo procuratore. Ho parlato con tutti i procuratori per farmi dare la lista degli svincolati. D'altra parte abbiamo comprato il Milan, scusate il lapsus, il Monza quando il mercato era chiuso. Filippo Antonelli è il nostro confermato direttore sportivo, con lui abbiamo preso Iocolano che è un buon giocatore. Siamo tempestati da procuratori di tutto il mondo sia io sia Cristian. Fino a gennaio nessun svincolato over 23 può essere portato al Monza, non ho detto il Milan stavolta".

Ore 12.10 - Parla mister Cristian Brocchi: "Questa opportunità è per me qualcosa di importante. E' una ripresa rispetto a ciò che era stato lasciato in un altro momento. Abbiamo già lavorato molto bene insieme. Grazie a loro ho già conquistato qualcosa di buono con loro. Nel settore giovanile del Milan ho avuto l'opportunità di farmi conoscere. Questa è una società sicuramente seria. Mi ritengo fortunato: non è così semplice al giorno d'oggi avere una società alle spalle che ti faccia lavorare sereno. Cercherò di portare le mie idee e proporre qualcosa che riporti il Monza in posizioni ottimali di classifica per ambire a traguardi importanti. Problemi della squadra? Devo parlare coi giocatori per capire quali sono le difficoltà. E' normale che il cambio di proprietà può aver dato un peso in più a questi ragazzi, ma se lo devono togliere. Devono forse assimilarlo, io dovrò aiutarli e dar loro la serenità giusta. La squadra è buonissima, composta da giocatori con qualità. Devono andare in campo dimostrandolo e cercando di migliorarsi sempre di più. Ogni singolo giocatore deve avere giornalmente l'ambizione di migliorarsi. La Serie C è un campionato difficile, ma io parto dal presupposto che sarà importante ciò che metteremo in campo noi, la nostra voglia di conquistare un obiettivo importante".

Ore 12.05 - Prende il via la conferenza. L'ad Adriano Galliani prende la parola: "Voglio ringraziare Marco Zaffaroni, era partito bene ma poi sono arrivati i risultati negativi. Ieri ci siamo parlati. A livello tecnico forse si era rotto qualcosa. Ho scelto io Brocchi. Leggo questa novella che Brocchi è il cocco del presidente. Qui non ci sono cocchi, ma scelte avallate dal presidente. Inizia questa nuova avventura e spero con successo".

Ore 11.50 - Qualche minuto di ritardo sulla tabella di marcia. Ancora non sono arrivati i protagonisti di giornata.

Ore 11.18 - Tutto pronto all'Assolombarda per la presentazione di Cristian Brocchi. Sarà presente anche il direttore sportivo biancorosso Filippo Antonelli Agomeri.

Due punti nelle ultime cinque gare e il Monza della coppia Berlusconi-Galliani ha deciso di cambiare: dopo tre anni di gestione Zaffaroni, la squadra brianzola riparte da Cristian Brocchi. L'ex tecnico di Milan e Brescia sarà presentato in Assolombarda alle 11.30. Al suo fianco ci sarà proprio l'ad Adriano Galliani. TuttoC.com e TuttoMercatoWeb.com saranno presente per seguire per voi l'importante giornata per i brianzoli.