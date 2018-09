LIVE TMW - Serie C, chiude ufficialmente il mercato

Oggi alle 20:00 il gong del mercato di Serie C.

20:00 - Ecco il gong del mercato, chiusi i battenti. Attese comunque altre ufficialità per i contratti depositati entro il termine, o per gli svincolati.

19:55 - UFFICIALE: Juve Stabia, risolto il contratto di Capece

19:48 - UFFICIALE: Juve Stabia, ecco Mezavilla. Zibert alla Reggina

19:28 - UFFICIALE: Robur Siena, rinforzo in attacco. C'è Aramu

19:28 - UFFICIALE: Catania, risoluzione con Caccetta

19:18 - UFFICIALE: Matera, da Milan e Torino arrivano El Hilali e Auriletto

19:15 - UFFICIALE: Teramo, dal Pescara arriva Proietti

19:11 - UFFICIALE: Pisa, rescindono Negro e Sabotic. Arriva Masi

19:07 - UFFICIALE: Paganese, risoluzione consensuale con Conte

19:03 - UFFICIALE: Catanzaro, risolvono Onescu, Van Ransbeeck e Zanini

18:58 - UFFICIALE: Pordenone, dalla Robur arriva Damian

18:52 - UFFICIALE: Casertana, arriva in prestito Pasqualoni

18:48 - UFFICIALE: Lucchese, il grande ritorno. Ecco De Feo

18:41 - UFFICIALE: Robur Siena, biennale per Russo

18:36 - UFFICIALE: Giana Erminio, è già risoluzione per Li Gotti

18:33 - UFFICIALE: Paganese, dal Palermo arriva Punzi

18:29 - UFFICIALE: Triestina, botto in attacco. C'è Granoche

17:52 - UFFICIALE: Paganese, dal Parma arriva Longo

17:48 - UFFICIALE: Virtus Vecomp Verona, dal Lecce arriva Chironi

17:30 - UFFICIALE: Lucchese, dal Milan arriva il jolly Gabbia

17:26 - UFFICIALE: Pistoiese, in difesa arriva El Kaouakibi

17:23 - UFFICIALE: Juve Stabia, è addio con Bachini

17:03 - UFFICIALE: Renate, contratto annuale per Guglielmotti

16:56 - UFFICIALE: Robur Siena, salutano Neglia e Cruciani

16:52 - UFFICIALE: Carrarese, dal Pescara arriva Karkalis

16:48 - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Daniel Onescu ha risolto il suo contratto con il Catanzaro.

16:26 - UFFICIALE: Pordenone, risolto il rapporto con Nunzella

16:19 - UFFICIALE: Pro Vercelli, arriva in prestito Cavaliere

16:11 - UFFICIALE: Robur Siena, Solini passa alla Reggina

16:03 - UFFICIALE: Imolese, dall'Alessandria arriva Sciacca

15:53 - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Maikol Negro ha rescisso il suo contratto con il Pisa.

15:53 - UFFICIALE: Fermana, dall'Ascoli arriva il giovane Nepi

15:51 - UFFICIALE: Fano, dal Pescara arriva in presito Selasi

15:24 - Doppia operazione in entrata per il Rieti, con doppio prestito, come raccolto da TuttoC.com. Il primo è quello di Amara Konate, centrocampista classe '99 del Perugia, il secondo riguarda Filippo Delli Carri, difensore pari età della Juventus Under 23.

15:15 - Il futuro del terzino classe '98 Giuseppe Scalera sarà ancora al Pescara, almeno fino a gennaio. La trattativa per il prestito alla Robur Siena è infatti saltata con il difensore scuola Bari che resterà di conseguenza in Abruzzo.

14:57 - UFFICIALE: Foggia, Fedato ceduto al Piacenza

14:37 - Daniel Onescu non rientra nei piani del Catanzaro e sta per trovare una nuova sistemazione. Secondo Sky Sport il centrocampista romeno è in trattativa col Potenza. Entre le 20 il club lucano potrebbe chiuderne l'acquisto.

14:24 - La Robur Siena è al lavoro per piazzare un importante colpo in attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club toscano avrebbe messo nel mirino Giovanni Terrani, classe '94, del Perugia.

14:14 - Casertana, colpo in mezzo al campo. Arriva Vacca

14:08 - Doppia operazione nelle prossime 36 ore per il Renate. I nerazzurri, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, oggi ufficializzeranno l'approdo in nerazzurro del terzino Davide Guglielmotti, da un paio di settimane già in ritiro con le Pantere e anche in gol nell'amichevole con l'Atalanta Primavera. Non sarà il solo svincolato che firmerà col Renate: Dario Venitucci, come già raccontatovi da tempo, a breve diverrà un calciatore del team lombardo. Possibile che l'accordo ufficiale arrivi domani.

14:06 - UFFICIALE: Sicula Leonzio, risoluzione contrattuale per Pollace

13:38 - La Paganese Calcio 1926 ufficializza in data odierna la risoluzione consensuale del contratto con l‘attaccante Giuseppe Maiorano. Il Club, ringrazia l’ormai ex calciatore azzurrostellato per l’impegno profuso con professionalità, e gli augura le migliori fortune per il futuro.

13:17 - La Virtus Verona pressa il Lecce per Gianmarco Chironi. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com è forte l'interesse del club veneto per il portiere classe'97 di proprietà dei salentini.

13:14 - UFFICIALE: Juve Stabia, presi Cotticelli e Sinani. Saluta Chirullo

13:13 - La società comunica di aver ceduto – a titolo temporaneo – il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 1999 Cristiano Bani al Calcio Chieri in Serie D.

13:02 - Riccardo Moreo, attaccante classe '96, a breve saluterà l'Albinoleffe. Secondo TuttoC.com ad attenderlo c'è la Triestina, contratto biennale per lui.

12:59 - UFFICIALE: Catania, risoluzione consensuale con Pozzebon

12:56 - Trattativa in corso, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, tra la Casertana e il Cosenza. Elemento della discussione, il difensore Federico Pasqualoni, classe '97 che i campani hanno messo nel mirino. Attesi sviluppi a breve.

12:36 - UFFICIALE: Alessandria, Gazzi rinnova per due anni

12:31 - Ransford Selasi, centrocampista del Pescara, si sposta al Fano nell'ultimo giorno di mercato. Trattativa che va avanti da giorni ma oggi, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il classe '96 nell'ultima stagione al Lecce, è nella sede granata per sistemare le ultime questioni burocratiche. Si aspetta solo l'annuncio ufficiale.

12:26 - La Feralpisalò cerca un ultimo colpo di mercato in queste ore per potenziare la fascia mancina. Gli obiettivi del club lombardo sono Alessandro Longhi, classe '89 in uscita dal Brescia, Ferdinando Vitofrancesco, classe '88 attualmente svincolato, e Matteo Rubin, classe '87 in uscita dal Foggia. Lo riporta Il Giornale di Brescia.

12:13 - Il centravanti classe '88 Demiro Pozzebon nella mattinata di oggi ha risolto il contratto che lo legava al Catania e ora è prossimo a scendere di categoria per vestire la maglia di una big di Serie D. Si tratta del Bari di Aurelio De Laurentiis che piazza così un importante colpo in avanti. Lo riporta Sky Sport.

12:06 - La Ternana in queste ultime ore sta cercando di trovare una sistemazione per Diego Albadoro e Alessandro Di Paolantonio, due calciatori che non rientrano nei piani societari in questa stagione. Qualora non dovesse trovarsi una soluzione, come riporta il Messaggero, i due resteranno in Umbria da fuori rosa fino a gennaio.

12:01 - UFFICIALE: Pistoiese, doppio colpo in entrata: Pagnini e Picchi

11:48 - La Sicula Leonzio continua il proprio pressing per prelevare dal Lecce Abdou Doumbia, esterno offensivo classe '90 lo scorso anno in forza al Livorno. Molto dipende dalla volontà del calciatore di lasciare il club salentino per trasferirsi in Sicilia.

11:43 - Futuro in Toscana per Hamza El Kaouakibi.L'esterno difensivo marocchino, classe '98, del Bologna potrebbe infatti firmare con la Pistoiese, come riporta La Gazzetta dello Sport.

11:41 - Il Pordenone punta il centrocampista Filippo Damian, classe '96, della Robur Siena per completare il reparto mediano in vista della prossima stagione.

11:16 - Il Piacenza ha trovato il sostituto dell'infortunato Corazza. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com è fatta per il passaggio in Emilia di Francesco Fedato. Il calciatore arriva in prestito secco dal Foggia, ultimi dettagli limati nella serata di ieri.

11:01 - Intervistato dal Corriere Adriatico, il direttore generale della Sambenedettese Andrea Gianni esclude ulteriori acquisti: “Non dobbiamo aspettarci sorprese dal mercato, per noi la squadra è già competitiva”.

10:52 - Il difensore Michele Russo sembra aver trovato finalmente una squadra. Il classe '83, che non rientrava nei piani del Padova in questa stagione, avrebbe infatti trovato l'accordo nelle scorse ore con la Robur Siena. Lo rivela Padovagoal.it.

10:39 - Casertana, colpo a centrocampo: arriva Vacca

10:37 - UFFICIALE: Pro Piacenza, arriva Marchesi dalla Lazio

10:30 - Come riporta Il Secolo XIX il futuro di Pablo Granoche è sempre più a tinte biancorosse, quelle dalla Triestina. Il club alabardato ha presentato un'offerta irrinunciabile che potrebbe produrre la tanto attesa fumata bianca entro le 20 di questa sera quando chiuderà il mercato in Serie C. Nella giornata di ieri i due club hanno trovato l'accordo di massima con i liguri che dovrebbero versare un incentivo all'esodo all'uruguayano per favorire il suo passaggio alla Triestina con cui firmerà un contratto da 120mila euro più bonus.

10:25 - Ultime ore di mercato aperto in Serie C per completare eventuali buchi d'organico per le compagni al via del campionato che partirà a metà settembre. Ma anche le ultime ore per i club di Serie A e B per piazzare in Italia qualche esubero.