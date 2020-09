live Serie C, le ufficialità di oggi: A Pistoia il figlio di Renzi. Juve Stabia, preso Rizzo

Alla mezzanotte del 1° settembre è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato che precede il via della stagione sportiva 2020/2021 e che terminerà il prossimo 5 ottobre. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

19:06 - Juve Stabia, preso il portiere Lazzari - La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Daniele Lazzari, classe ’97, fino al 30 giugno 2021. Il calciatore, nativo di Roma, è cresciuto calcisticamente nella S.S. Lazio, oltre che nel Trapani Calcio e nel Bari. Ha vestito anche le maglie di Racing Roma, Flaminia Civita Castellana, Lupa Roma, Rieti e Salernitana. Queste le prime dichiarazioni: “Sono molto contento ed entusiasta di essere arrivato in una piazza prestigiosa come quella di Castellammare di Stabia. Darò il massimo per questa maglia e spero di togliermi molte soddisfazioni con la Juve Sabia”.

19:02 - Catanzaro, Di Livio ceduto al Potenza - La società Us Catanzaro rende noto di avere perfezionato l’accordo per la cessione al Potenza del centrocampista Lorenzo Di Livio. Classe 1997, Di Livio è cresciuto nelle giovanili della Roma.

18:57 - Juve Stabia, biennale per Rizzo - La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Alberto Rizzo, classe ’97, fino al 30 giugno 2022. Il calciatore, nativo di Dortmund (Germania), è cresciuto calcisticamente tra Trapani Calcio e FC Bologna. Ha vestito anche la maglia del Cuneo oltre che del Cittadella in serie B.

15.03 - Novara, colpo in attacco. Ecco Zigoni - Il Novara è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con il Venezia per il trasferimento di Gianmarco Zigoni. Come comunicano poi i lagunari, l'attaccante approda alla formazione azzurra con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei piemontesi e obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B

14.44 - Pokerissimo di acquisti per il Fano - Con un post su Facebook, il Fano comunica di essersi assicurato per la prossima stagione le prestazioni di Lorenzo Santarelli, Luca Bruno, Matteo Pantaleoni, Ludovico Mainardi e Luca Scimia.

14.42 - Pistoiese, addestramento tecnico per Renzi - La Pistoiese ha il piacere di comunicare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Renzi (figlio dell'ex sindaco di Firenze e ora senatore Matteo Renzi). Giovane di serie in addestramento tecnico, è stato tesserato per il club orange fino al 30 Giugno 2021.

14.41 - Imolese, dallo Spezia arriva Morachioli - L’Imolese è lieta di annunciare la definizione dell’accordo, sulla base del prestito annuale dallo Spezia, con il giocatore Gregorio Morachioli, classe 2000, e il suo inserimento nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021.

14.29 - Cristini saluta Teramo: firma un triennale con la Sambenedettese - Il Teramo rende noto l'avvenuto trasferimento a titolo definitivo alla Sambenedettese del difensore Andrea Cristini che, nella stagione passata, aveva totalizzato 24 presenze in maglia biancorossa. E' poi il club marchigiano a far sapere che l'intesa è stata raggiunta su base triennale.

14.24 - Bari, il rinforzo offensivo è Candellone - Attraverso una nota ufficiale, il Bari comunica di aver acquisito dal Napoli i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Candellone: l'attaccante classe '97, prelevato dalla formazione partenopea dal Torino, approda in biancorosso con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto.

12.45 - Palermo, ecco Odjer - Con un post apparso su Facebook, il Palermo comunica l'approdo in rosanero di Moses Odjer, centrocampista ghanese classe '96.

10.50 - Casertana, il rinforzo in difesa è Setola - La Casertana comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Carmine Setola. Difensore laterale sinistro, classe 1999, la scorsa stagione si è diviso tra Robur Siena e Virtus Francavilla. Nella stagione 2016/17 per lui l’esordio in serie B con il Cesena, poi Pisa e Fano in C, intervallate dalla parentesi in cadetteria con il Palermo.

SABATO 19 SETTEMBRE

21.58 - Giana Erminio, arriva De Maria - Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale la Giana Erminio ha comunicato l'arrivo dall'Inveruno di Vincent De Maria, esterno mancino classe 1999. Il giocatore ha siglato un accordo annuale.

19.47 - Carpi, biennale per Martorelli - La società Carpi FC 1909 è lieta di comunicare a stampa e tifosi di aver positivamente concluso la trattativa per portare a titolo definitivo in maglia biancorossa il centrocampista classe 1999 Carlo Martorelli. Martorelli, nella passata stagione tra le fila del Ravenna, ha sottoscritto un contratto di valenza biennale (scadenza giugno 2022) con ulteriore opzione di rinnovo per le successive due stagioni.

19.27 - Catanzaro, fatta per Salines - Il difensore centrale Emmanuele Salines, 19enne campano, vestirà la maglia del Catanzaro. Nella scorsa stagione il difensore ha militato nel Foggia, collezionando 15 presenze e segnando due gol. Salines si lega al club giallorosso con un contratto biennale.

19.25 - Juve Stabia, arriva Accursio Bentivegna - La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Accursio Bentivegna, classe ’96, fino al 30 giugno 2023. Queste le prime dichiarazioni: “Sono molto felice di essere a Castellammare di Stabia. Arrivo in una società importante e voglio mettercela tutta per fare bene con questi colori”.

18:07 - Paganese, annuale al portiere Fasan - La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in data odierna ha raggiunto l’accordo con il calciatore Leonardo Fasan, il quale ha firmato un contratto che lo legherà al club azzurrostellato fino al 2021.

18:02 - Sambenedettese, Malotti firma un biennale - La SS Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Manuele Malotti su base biennale con opzione per il terzo. Si tratta di un esterno offensivo classe '97 che nella passata stagione ha vestito la maglia dell'Aglianese.

17:48 - Catania, preso il portiere Santurro dal Bologna - Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Bologna Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Santurro, nato a Parma il 29 febbraio 1992.

17:35 - Vibonese, preso Leandro Vitiello - L’U.S. Vibonese Calcio comunica di essersi assicurata la prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Leandro Vitiello, classe 1985

17:04 - Bari, il terzino Costa si trasferisce all'Entella - La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con le società Bari e Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Costa.

16:10 - Como, arriva Terrani dal Bari - Giovanni Terrani al Como 1907 a titolo temporaneo dal Bari fino al 30 giugno 2021. Trequartista laterale, classe 1994, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e vanta più di 100 presenze in Serie C e quasi 50 in Serie B con il Perugia, dal 2017 al 2019. La scorsa stagione con i pugliesi è arrivato fino alla finale dei playoff di Serie C.

15:17 - Fermana, preso il giovane Demirovic - Colpo under per la Fermana che si assicura il centrocampista sloveno Elian Demirovic, classe 2000, proveniente dall’Inter. Elemento di grande duttilità, Demirovic è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dove due stagioni fa è stato protagonista con la formazione Primavera, sia in Campionato che in Youth League. Nella scorsa stagione in prestito al Chievo Verona dove ha collezionato 14 gettoni con la formazione Primavera, realizzando anche una rete. Ha sottoscritto un accordo biennale con la Fermana

14:29 - Padova, Rondanini in prestito all'Imolese - Il Calcio Padova informa che è stato perfezionato il trasferimento a titolo definitivo del difensore Ivan Rondanini all’Imolese Calcio 1919.

13:56 - Vibonese, arriva Laaribi a centrocampo - L’U.S. Vibonese Calcio comunica di essersi assicurata la prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Mohamed Laaribi, centrocampista classe '93.

12:45 - Turris, dal Napoli arriva in prestito D'Ignazio - La Turris rinforza ulteriormente la corsia sinistra comunicando l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dell'esterno basso Luigi D'Ignazio, che arriva in prestito dal Napoli per la stagione 2020-2021. Il terzino mancino (classe 1998), cresciuto nel settore giovanile partenopeo, è reduce dall'esperienza in prestito alla Carrarese.

12:21 - Pontedera, doppio innesto tra i pali - Doppio arrivo in casa Pontedera, con il club che rimpingua la porta. E' infatti arrivati in granata, con la formula del prestito, Marco Angeletti, portiere classe 2001 proveniente dallo Spezia, mentre dalle giovanili toscane è stato promosso Andrea Nicoli, anche lui classe 2001.

10:08 - Imolese, dallo Spezia arriva Cerretti - L’Imolese è lieta di annunciare la definizione dell’accordo di trasferimento con il giocatore Cristian Cerretti, classe 2001 in prestito dallo Spezia, ed il suo inserimento con la formula dell’addestramento tecnico nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021.

VENERDÌ 18 SETTEMBRE

20:52 - Arezzo, arrivano Males e Aly - L’Arezzo ha annunciato sul proprio sito gli arrivi del centrocampista classe ‘89 Mate Males, lo scorso anno al Sarpsborg in Norvegia, e del difensore Nader Aly, classe 2000 dal Cagliari. Il primo ha firmato un annuale, mentre il secondo ha siglato un contratto triennale.

19:55 - Catania, preso l'attaccante Reginaldo - Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina 1914 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Reginaldo da Silva Ferreira, nato a Jundiaí, in Brasile, il 31 luglio 1983. L’attaccante, che nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione in B della squadra calabrese, si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022.

18.24 - Avellino, accordo biennale con l'esperto Pane - L'Avellino comunica di aver ingaggiato il calciatore Pasquale Pane. Nato ad Acerra (NA) l’11 Marzo 1990 il portiere partenopeo ha stipulato con il club irpino un accordo biennale.

17.59 - Mantova, dalla Salernitana arriva Esposito - Il Mantova rende noto di aver raggiunto con la Salernitana l'accordo che porterà il difensore Mirko Esposito a vestire la maglia biancorossa. Terzino destro classe 1996, Mirko Esposito è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile del Parma, in cui ha militato per due stagioni tra le fila della formazione Primavera. Inoltre, nel corso della stagione 2014/15, il difensore ha fatto il proprio esordio in Serie A con i ducali, sotto la guida del tecnico Roberto Donadoni.

17.50 - Avellino, contratto biennale per Santaniello - L'Avellino comunica di aver ingaggiato il calciatore Emanuele Santaniello. Nato a Napoli il 27 gennaio 1990 l’attaccante partenopeo ha stipulato con il club irpino un accordo biennale. Nel suo curriculum una lunga esperienza tra serie D e Lega Pro con le maglie di Sapri, Cavese, Città di Marino, Sarego, Vigor Trani, Noto, Mariano Keller, Torres, Paganese, Marcianise, Gragnano, Altamura e Picerno. Nel massimo campionato dilettantistico ha collezionato 219 presenze e messo a segno 92 reti. Tra i professionisti, invece, 55 apparizioni nel campionato di serie C e 11 gol

16.21 - Feralpisalò, dal Napoli arriva Mezzoni - La Feralpisalò comunica che il difensore Francesco Mezzoni è stato acquisito, a titolo temporaneo annuale gratuito, dal Napoli.

16.20 - Bari, ecco D'Orazio. Contratto biennale - Il Bari comunica di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Tommaso D'Orazio. Il classe '90 ha sottoscritto con i galletti un contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2022.

16.16 - Teramo, addestramento tecnico per tre baby biancorossi - Il Teramo comunica che i difensori Lorenzo Celentano e Marco Sabatini e il centrocampista Federico Mosca, tutti classe 2001, hanno sottoscritto il loro primo contratto di addestramento tecnico.

16.11 - Albinoleffe, colpo in grosso in attacco: dal Perugia arriva Manconi - Trova conferma quanto da noi riportato quest'oggi. L'AlbinoLeffe, infatti, comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Perugia le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Manconi, attaccante classe 1994.

16.06 - Pro Vercelli, dal Crotone arriva Rodio - La Pro Vercelli comunica di aver raggiunto l’accordo con il Crotone per il trasferimento di Francesco Rodio. L’esterno, classe 2001, arriva a Vercelli a titolo temporaneo.

14.53 - Perugia, dal Potenza ecco Murano - Il Potenza rende noto che Jacopo Murano è ufficialmente un giocatore del Perugia. Come da comunicato, "la società ringrazia Jacopo per aver contribuito in maniera professionale e fattiva al conseguimento positivo del trasferimento, aiutando, così, a realizzare il coronamento delle aspettative reciproche.

La società è altresì lieta che Jacopo abbia orientato la propria scelta verso la piazza prestigiosa di Perugia non in competizione diretta con il Potenza Calcio.

Il Potenza Calcio ringrazia Murano per la professionalità e la dedizione mostrata, augurandogli le migliori fortune per il raggiungimento dei più alti traguardi sportivi".

14.32 - Cesena, ecco Favale: arriva in prestito dalla Reggiana - Il Cesena comunica di aver definito oggi l’acquisizione a titolo temporaneo dalla Reggiana del calciatore Giulio Favale.

14.31 - Lucchese, dal Genoa arriva Bianchi - La Lucchese annuncia con grande soddisfazione di aver acquisito, in prestito dal Genoa, il diritto alle prestazioni sportive di Flavio Bianchi, attaccante classe 2000, per la stagione 2020/21.

14.25 - Piacenza, dalla Roma arriva Simonetti - Piacenza Calcio è lieto di annunciare di aver perfezionato un accordo per l’acquisizione a titolo definitivo dall’AS Roma di Pier Luigi Simonetti. Il giocatore ha siglato un accordo biennale con opzione di rinnovo sul terzo anno.

13.19 - Catanzaro, biennale per Verna - Luca Verna, centrocampista classe 1993, è un nuovo calciatore del Catanzaro. Arriva dal Pisa, società nella quale ha raggiunto due promozioni in Serie B, nelle stagioni 2015/16 e 2018/2019. Nello scorso torneo, dopo 15 presenze e un gol con i toscani, è stato ceduto in prestito alla Ternana. Tra i cadetti ha indossato anche le maglie di Carpi e Cosenza. Verna si lega al club giallorosso con un contratto biennale.

13.05 - Olbia, addestramento tecnico per Occhioni - L'Olbia rende noto che il giocatore Fabio Occhioni farà parte della rosa della prima squadra nel prossimo campionato di Serie C. Il club ha formalizzato con il giovane centrocampista un accordo di addestramento tecnico valido sino al 30 giugno 2021.

12.46 - Cavese, dal Benevento arriva Tazza - Il Benevento comunica di aver trasferito a titolo definitivo alla Cavese il calciatore Salvatore Tazza. Al difensore partenopeo si augurano le migliori fortune personali e professionali.

12.36 - Pro Vercelli, arriva Zerbin in prestito dal Napoli - La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo dell’esterno offensivo, classe ’99, Alessio Zerbin.

12.34 - Fermana, doppia operazione in entrata - Doppia operazione in entrata per la Fermana. Il club marchigiano attraverso il proprio sito internetha comunicato l'accordo triennale con il difensore Stefano Rossoni e l'arrivo in prestito dalla Fiorentina di Niccolò Bigica, centrocampista classe 2001.

12.19 - Pro Sesto, arriva Di Munno dal Monza - Alessandro Di Munno è della Pro Sesto! Il giovane centrocampista, che si stava già allenando da tempo con la Pro, arriva in prestito dal Monza.

12.11 - Grosseto, dalla Sampdoria arriva Campeol - Arriva in prestito dalla Sampdoria il difensore Axel Campeol, classe 2000, che lo scorso anno ha giocato con la maglia della Vis Pesaro. Un terzino sinistro, cresciuto nelle giovanili del Milan, che può giocare all’occorrenza anche come difensore centrale o terzino destro. La firma sul contratto è arrivata ieri al Centro sportivo di Roselle.

10.56 - Imolese, tesserato l'ex Bologna Mele - L’Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare che il giocatore Manuele Mele, classe 2001 e svincolato dal Bologna FC 1909, sarà inserito con la formula dell’addestramento tecnico nella rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di serie C 2020/2021.

10.32 - Avellino, arriva De Francesco dalla Reggina - Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la Reggina ha comunicato la cessione a titolo definitivo del cartellino di Alberto De Francesco all'Avellino. Il centrocampista lascia il club dello stretto dopo una sola stagione nella quale ha messo a referto 16 presenze con due gol e un assist fra campionato e Coppa Italia di Serie C

9.40 - Lecco, arriva Raggio dal Genoa - Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni di Leonardo Raggio dal Genoa Cricket and Football Club. Raggio è un difensore centrale che nasce a Genova il 29 settembre 2001 e cresce nelle giovanili rossoblu del Genoa. Il ragazzo è già agli ordini di mister Gaetano D’Agostino, che lo ha schierato in campo nelle amichevoli estive.

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

21:20 - Perugia, arriva Negro dal Monza - AC Perugia Calcio comunica l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Stefano Negro. Il difensore arriva dall’A.C. Monza a titolo temporaneo con diritto di opzione.

18:37 - Paganese, annuale per Squillace -La Paganese Calcio 1926 srl comunica di aver ingaggiato il calciatore Tommaso Squillace. Il difensore ha firmato un annuale.

18:22 - Bari, Folorunsho ceduto in prestito alla Reggina - La SSC Bari comunica di aver ceduto alla Reggina 1914, con il benestare dell’SSC Napoli, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho con la formula del prestito su prestito.

17.34 - Catania, in difesa arriva Claiton - Colpo a sorpresa in difesa per il Catania. Il club etneo ha infatti ufficializzato l’arrivo di Claiton Dos Santos Machado, centrale brasiliano classe ’84, svincolato dopo i tre anni con la Cremonese. Il giocatore sembrava vicinissimo al Catanzaro, il blitz degli etnei è andato a segno.

17:08 - Modena, colpo Scappini in attacco - Il Modena F.C comunica di aver acquisito a titolo temporaneo annuale, dall'AC Reggiana, l'attaccante Stefano Scappini. Il giocatore, in regola con gli attuali protocolli sanitari, ha già svolto il primo allenamento con la squadra gialloblù.

17:03 - Fano, preso anche Monti dal Parma - Niccolò Monti, classe 2001, arriva all’Alma Juventus Fano in prestito dal Parma. Nel suo curriculum ha due anni di giovanili al Parma e due anni in prestito in serie D alla Recanatese dove ha avuto mister Alessandrini.

16:58 - Viscovo torna al Fano - L’Alma Juventus Fano 1906 ha raggiunto l’accordo con il Crotone per il trasferimento di Aniello Viscovo. Il portiere classe 1999 ha già vestito la maglia granata nella scorsa stagione

16:55 - Padova, rinnova Halfredsson - Il Calcio Padova comunica di aver sottoscritto con il centrocampista Emil Hallfredsson un contratto che lo legherà alla società di viale Rocco fino al 30 giugno 2021.

15.23 - Modena, Milesi torna in gialloblù - Il Modena comunica di aver perfezionato l'accordo per il tesseramento del difensore Luca Milesi, classe '93 che torna in gialloblù dopo l'esperienza del 2017. Il calciatore sarà a disposizione del tecnico Mignani dopo essersi sottoposto agli esami previsti dal protocollo anti Covid19.

14.54 - Pistoiese, doppio innesto in difesa: ecco Romagnoli e Solerio- Con una nota ufficiale, la Pistoiese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Mirko Romagnoli, svincolato, che ha sottoscritto un contratto biennale con scadenza fissata al 30 giugno 2022. E' altresì reso noto che è stato perfezionato anche l'ingaggio di Matthias Solerio, che, svincolato, ha firmato un contratto annuale, valido quindi fino al 30 giugno 2021.

14.28 - Catania, Salandria saluta: biennale alla Viterbese - La Viterbese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Catania il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Salandria, nato a Trebisacce (CS) il 18 aprile 1995. Il centrocampista si è legato al club gialloblù per le prossime due stagioni sportive.

13.01 - Casertana, dal Genoa arriva in prestito Carillo - La Casertana comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Luigi Carillo. Il centrale classe 1996, arriva a titolo temporaneo dal Genoa.

13.00 - Lecco, arriva Porru - Il Lecco comunica l’ingaggio di Fabio Porru, che diventa un nuovo giocatore bluceleste. Fabio è un terzino destro che nasce a Cagliari il 3 gennaio 2000 e proprio nel Cagliari gioca in praticamente tutte le formazioni giovanili fino alla Primavera. Nell’ultima stagione colleziona 17 presenze, arricchite da 1 gol e 2 assist.

12.34 - Padova, Hallfredsson in biancoscudato fino al 2021 - Il Padova, con una nota ufficiale, comunica di aver sottoscritto con il centrocampista Emil Hallfredsson un contratto che lo legherà alla società di viale Rocco fino al 30 giugno 2021.

11.53 - Catanzaro, accordo biennale con Fazio - Pasquale Fazio, difensore classe 1989, è un nuovo giocatore del Catanzaro. Chiusa l'esperienza alla Juve Stabia, ecco il biennale firmato con la Aquile giallorosse.

11.12 - Fermana, in prestito dalla Ternana arriva Boateng - La Fermana comunica ufficialmente di essersi assicurata le prestazioni dell’attaccante Kingsley Boateng, classe 1994, che arriva con la formula del prestito dalla Ternana

10.22 - Pro Sesto, doppio arrivo dall'Inter - La Pro Sesto comunica l'acquisto a titolo temporaneo annuale dei calciatori Michael Ntube e Jacopo Gianelli dell'Inter.

09.46 - La Giana Erminio annuncia undici rinnovi - Ancora ufficialmente a difendere i colori della Giana Erminio i calciatori Paolo Acerbis, Marco Capano, Daniele Dalla Bona, Nicola Madonna, Andrea Montesano, Fabio Perna, Simone Perico e Daniele Pinto, che hanno firmato un contratto che li lega alla società fino al 30 giugno 2021. Biennale per i calciatori Alessandro Corti, Simone Greselin e Davide Pirola, che vestiranno la maglia della Giana sino al 30 giugno 2022.

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE

21.31 - Grosseto, arriva Vrdoliak dal Picerno - Mario Vrdoliak, classe 1993, croato, è il nuovo centrocampista centrale del Grosseto. Lo scorso anno tra le file del Picerno, ha firmato oggi pomeriggio al Centro sportivo di Roselle. La firma è avvenuta davanti al direttore generale Filippo Marra Cutrupi e al direttore sportivo Vincenzo Minguzzi.

20.28 - Avellino fatta per Dossena dall'Atalanta -L’Us Avellino comunica di aver acquistato dall’Atalanta, a titolo definitivo con opzione di riacquisto in favore del club orobico, il calciatore Alberto Dossena. Nato a Brescia il 13 ottobre 1998, il difensore lombardo, cresciuto nelle giovanili del Lumezzane e dell’Atalanta, ha stipulato con il club irpino un accordo triennale.

18.49 - Bari, arriva l'ex Livorno Marras - La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Manuel Marras (9 luglio 1993, Genova); l'esperno offensivo ha firmato un contratto triennale; il calciatore si è già messo a disposizione di mister Auteri.

18:33 - Avellino, arriva il centrocampista Aloi - L’Us Avellino comunica di aver acquistato dal Trapani, a titolo definitivo, il calciatore Salvatore Aloi. Nato a Melito di Porto Salvo (RC) l’ 11 novembre 1996 il centrocampista calabrese cresciuto nelle giovanili della Reggina ha stipulato con il club irpino un accordo biennale.

18:27 - Cesena, torna il centrocampista Capellini - Nicola Capellini torna in bianconero. Oggi infatti il centrocampista ha firmato il contratto che lo lega al Cesena FC fino al 30 giugno 2021.

17:17 - Monopoli, arriva il portiere Pozzer dall'Inter - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’F.C. Internazionale Milano per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Pozzer.

16:53 - Monopoli, Ferrara si trasferisce alla Pergolettese - La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Pergolettese 1932 per il trasferimento, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Ferrara.

16:21 - Lucchese, arriva il portiere Biggeri - La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver ingaggiato Matteo Biggeri, portiere classe ’96, nella scorsa stagione in forza alla Viterbese. Per lui un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2021.

15:50 - Catanzaro, Celiento e De Risio passano al Bari - Il Catanzaro comunica di avere ceduto al Bari i calciatori Daniele Celiento e Carlo De Risio. Ai due calciatori la società rivolge un sentito ringraziamento per l’attaccamento alla maglia, la professionalità e l’impegno dimostrato nelle ultime stagioni in giallorosso, rivolgendo loro un in bocca al lupo per gli impegni futuri.

15:47 - Ravenna, primo contratto pro per Fiorani - Marco Fiorani sottoscrive il suo primo contratto professionistico, con il Ravenna. Come comunica il club, il centrocampista classe 2002 ha firmato un contratto che lo lega ai colori giallorossi fino al 2023.

15:43 - Carrarese, dal Piacenza arriva Borri - La Carrarese rende noto di aver concluso l'acquisto, dal Piacenza, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Borri, classe '97. Un difensore centrale con alle spalle già 66 presenze e 2 goal con la maglia di Piacenza e Pontedera di cui è stato protagonista per ben due stagioni.

13:24 - Santoro è un nuovo calciatore del Monopoli - Il Monopoli comunica di aver acquisito, in data odierna, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Domenico Santoro fino al 30 giugno 2022. Il centravanti classe ’95 vanta 121 presenze in Serie D con le maglie di Termoli, Isola Liri, Olympia Agnonese, Vastese e Gravina. Con il club pugliese, nelle 2 ultime stagioni, Santoro è andato in doppia cifra realizzativa siglando complessivamente 28 reti.

13:18 - Pro Vercelli, ceduto Rosso al Mantova - La Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto in data odierna un accordo con il Mantova per il trasferimento – a titolo definitivo – dell’attaccante Simone Rosso.

13:17 - Bari, Kupisz alla Salernitana: prestito con diritto di riscatto- Con una nota ufficiale, la Salernitana comunica che il centrocampista classe '90 Tomasz Kupisz è un nuovo giocatore granata. L’esterno polacco si trasferisce in Campania a titolo temporaneo, con diritto di riscatto da parte dei pugliesi.

11:44 - Fermana, c'è un gradito ritorno: ecco Liguori - Con una comunicato ufficiale, la Fermana annuncia il ritorno in gialloblù, con la formula del presto dalla società francese del Lille, dell’attaccante classe 1998 Luigi Liguori.

11:21 - Doppio innesto in casa Piacenza: ecco Stucchi e Battistini - Il Piacenza, attraverso una nota ufficiale, comunica di aver raggiunto un accordo per il diritto alle prestazioni sportive dei giocatori Simone Stucchi e Matteo Battistini.

Per il portiere classe 2000, contratto annuale con opzione sul secondo, mentre per Battistini, esperto difensore classe '94, intesa biennale con opzione di rinnovo sul terzo anno.

11:07 - Pizzul saluta la Triestina: ceduto alla Pro Patria - La Triestina comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Pizzul all'a Pro Patria. Il terzino sinistro classe '99 si trasferisce in Lombardia a titolo definitivo

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE

20:37 - Catania, biennale per l'attaccante Sarao - Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina 1914 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Sarao. Il neo-rossazzurro, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2022, svolgerà domani i primi allenamenti con i nuovi compagni.

19:34 - Ternana, torna il fantasista Falletti - La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dal Bologna F.C. le prestazioni sportive del calciatore César Alejandro Falletti Dos Santos. Il fantasista uruguagio, classe ’92, arriva in prestito biennale (scadenza 30 giugno 2022) con obbligo di riscatto dalla società emiliana e firma con i rossoverdi un contratto quadriennale.

18:43 - Cesena, arriva il centrocampista Sala - Il Cesena FC comunica di aver definito nella giornata di oggi l’acquisizione a titolo temporaneo dalla società AC Milan del calciatore Alessandro Sala.

17:53 - Arezzo, Caso ceduto in Serie A. Ha firmato col Genoa - Con una nota la S.S. Arezzo comunica che, in data odierna, è stato raggiunto l’accordo con il Genoa F.C. per la cessione a titolo definitivo del calciatore classe 1998 Giuseppe Caso. La S.S. Arezzo intende fare un grande in bocca al lupo a Giuseppe, augurandogli le migliori fortune personali e professionali che senz’altro merita.

16:53 - Lucchese, preso Adamoli dall'Empoli - La Lucchese 1905 annuncia ufficialmente di aver acquisito, in prestito dall’Empoli, il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Adamoli, esterno difensivo classe ’01. Dopo aver effettuato le visite di rito ed il tampone sarà a disposizione di mister Francesco Monaco.

16:50 - Legnago, arrivano Carannante e Pellizzari - F.C. Legnago Salus Srl comunica di aver raggiunto un accordo con la società Parma Calcio 1913 Srl per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Carannante. Altresì, la Società comunica l’accordo con il calciatore Stefano Pellizzari.

15.37 - Mantova, dall'Hellas arriva Saveljevs - Il Mantova rende noto di aver acquisito a titolo definitivo da Hellas Verona i diritti delle prestazioni sportive del centrocampista lettone Aleksejs Saveljevs. Classe 1999, nell’ultimo campionato disputato, archiviando 6 presenze e 1 rete con la maglia del Rende.

14.36 - Ravenna, annuale con opzione per Ferretti - Il Ravenna comunica di avere acquisito dall’Avellino il cartellino del giocatore Daniele Ferretti, che si trasferisce a titolo definitivo e firmerà un contratto che lo legherà ai giallorossi fino al termine della stagione con opzione per il rinnovo automatico. Ferretti si unirà nel pomeriggio ai compagni per il primo allenamento a Glorie

13.37 - Altro innesto in casa Carrarese: c'è Schirò per il centrocampo - La Carrarese fa sapere di aver perfezionato l'acquisizione dall'Inter, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Schirò, classe 2000. Il centrocampista di Novara, in possesso anche del passaporto francese, è prodotto del settore giovanile dell'Inter di cui è stato punto di riferimento in mezzo al campo sia in Primavera 1 che in Youth League.

13.34 - Monopoli, dal Teramo arriva il giovane Samele - Il Monopoli comunica di aver raggiunto l’accordo con il Teramo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni del calciatore Luigi Samele. L’attaccante classe 2002 è già a disposizione di mister Scienza per le sedute di allenamento

12.29 - Gubbio, rinforzo in difesa: ecco Signorini - Con una nota ufficiale, il Gubbio 1910 comunica di aver acquisito in data odierna a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Signorini, difensore centrale nato a Genova il 31 Gennaio 1990.

12.28 - Carrarese, dall'Inter arriva il baby Grassini - La Carrarese rende noto di aver concluso l'acquisizione dall'Inter, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Grassini. Il terzino classe 200 è reduce dall'esperienza con il Ravenna.